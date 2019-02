Ovo je pet 'modrih' aduta zbog kojih će Dinamo proći Viktoriju

Cijeli Zagreb danas diše za Dinamo. Plavi su opet 'in', a o večerašnjoj utakmici s Viktorijom Plzen priča se u svakom kafiću. Svatko ima svoje viđenje stvari, ali gotovo su svi uvjereni kako Dinamo prolazi češku momčad. Teško je i prisjetiti se kada je oko jedne 'modre' generacije bilo toliko pozitive. Nenad Bjelica i igrači uvukli su se pod kožu svakom navijaču, onom prosječnom koji je danas kupio kartu, ali i onom najžešćem koji je možda prošli tjedan potegnuo do Plzena, a danas će zdušno 'derati' grlo na sjeveru.

Kladionice unatoč porazu 'modrih' u prvoj utakmici i dalje vjeruju u prolazak Dinama, na hrvatskog je prvaka koeficijent 1,75 da će proći, a na prolazak češke momčadi 1,95 (iako imaju prednost iz prve utakmice op.a.). Dinamo je jednostavno kvalitetnija momčad, a ovih pet ljudi snažan su jamac prolaska hrvatske momčadi.

Pet ljudi zbog kojih Dinamo prolazi

Nenad Bjelica - Strateg. Baš tu riječ treba koristiti kad se govorio i treneru Dinama. Ništa ne prepušta slučaju, a to najbolje svjedoči anegdota s početka proljetnog dijela HNL-a kada je Dinamo na Maksimiru ugostio fenjeraša Rudeš. Bjelica je poslao pomoćnika Ninu Bulu i snimatelja u Istru gdje se momčad Rudeša pripremala, a 'modri' su nakon špijunske misije pregazili Ivkovićeve trupe. Bjelica ništa ne prepušta slučaju i ne podcjenjuje nikoga. Za večerašnji susret ima jednu dvojbu, a to je desni bok na kojem nema Petra Stojanovića zbog kartona, a kandidiraju Mario Šitum, Amir Rrahmani i Iranac Moharrami. Sigurni smo da će Bjelica već nešto iščarobirati.

Dani Olmo - Neće još dugo biti u Maksimiru. Večeras će se na utakmicu sjatiti mnoštvo skauta, a Olmova predstava mogla bi determinirati njegovu daljnju karijeru. Ako zablista ne treba ni sumnjati da će mu cijena još malo skočiti, a na ljeto bi mogao napraviti najveći izlazni transfer u povijesti Dinama (rekorder je Marko Pjaca s 23 milijuna eura op.a.). Korak je brži od svih, nezaustavljiv je za Čehe koji su na njega u prvoj utakmici igrali 'flastera', pratio ga je Tomas Horava kao sjena, a mladi Španjolac je svejedno uspio zabiti gol. Svaki Dinamov protivnik u Europi fokusira se upravo na Danija koji je u dosadašnjem dijelu Europske lige igrač s najviše pretrpljenih prekršaja, njih 24. Bit će prostora za druge Dinamove veznjake...

Bruno Petković - Robusni Dinamov napadač trgnuo se nakon odlaska iz Italije. Dvije godine bio je bez gola na Apeninima, igrao je 'teškog' centarfora koji je bio ograničen na 16 metara, a upravo je to bila najveća greška, jer, Petković je španer, igrač suradnje koji svojim kretnjama radi puno mjesta suigračima. Sve što Petković predstavlja moglo se zorno vidjeti u onoj akciji za jedini Dinamov gol u Češkoj, a moglo bi se to koji put ponoviti i večeras. Česi će istrčati s neuigranim stoperskim dvojcem Pernica-Prochazka i to se mora kazniti. Motiv više Bruni bi mogao biti eventualni dolazak izbornika Zlatka Dalića na Maksimir. Nikad ne znaš tko gleda.

Izet Hajrović - U Europskoj ligi je ove sezone zabio tri komada i njegov izostanak u Plzenu zbog kartona bio je nenadoknadiv. Vjerojatno Hajro još nije prežalio onaj naivni žuti karton u duelu s Antonijom Milićem protiv Anderlechta, a vidjelo se koliko je 'napaljen' protiv Slaven Belupa za vikend. Utrpao im je golčinu i bio nezadrživ i mogao bi izluditi Milana Havela. Dobar je to 'mismatch' jer je Havel prije nekoliko dana dobio dijete i bio je nekoliko dana bez treninga i psihički nije potpuno unutra.

Dominik Livaković - Dinamo ne smije primiti gol večeras, a za to se on mora pobrinuti! Livi je ovih dana u top formi, a to će morati potvrditi u utakmici sezone. Ozbiljno kuca i na vrata nacionalne momčadi i mnogi ga vide kao reprezentativnu 'jedinicu'. U Europskoj ligi je u sedam utakmica primio tek pet golova, od toga dva luda od Ludeka Pernice. Ako su Dinamovci izvukli pouke teško da će i večeras primiti tako jeftine golove. Ma nek' nešto i prođe, ali zaustavit će to Livi!