Ovo je šest osporavanih junaka koji su Hajduku donijeli uspjeh

Hajduk je pobijedio Raków 3-2 u uzvratu play-offa i plasirao se u Konferencijsku ligu, a za taj veliki uspjeh zaslužni su baš svi, od golmana Silića do kapetana Livaje koji je ušao u produžetcima. Svaki igrač utkao je svoj kamenčić u mozaik uspjeha, no sada kad je on postignut vrijedi istaknuti neke koji su u bližoj ili daljoj prošlosti bili osporavani i koji su se izdigli iznad svega i postali junaci ovog uspjeha. Po nama su to šestorica koji su se izdigli iznad situacije koja ih je zadesila i potvrdili od kakvog su materijala napravljeni i koliko vrijede.