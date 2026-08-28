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Foto: PressFocus/SIPA USA
OD KRITIKA DO SLAVE PLUS+

Ovo je šest osporavanih junaka koji su Hajduku donijeli uspjeh

Piše Tomislav Gabelić,

RAKOW - HAJDUK 2-3 U danu kad navijači Hajduka slave prolaz u Konferencijsku ligu izdvojili smo šestoricu koja je dala veliki doprinos, a koji su u jednom dijelu svog boravka na Poljudu bili osporavani

Hajduk je pobijedio Raków 3-2 u uzvratu play-offa i plasirao se u Konferencijsku ligu, a za taj veliki uspjeh zaslužni su baš svi, od golmana Silića do kapetana Livaje koji je ušao u produžetcima. Svaki igrač utkao je svoj kamenčić u mozaik uspjeha, no sada kad je on postignut vrijedi istaknuti neke koji su u bližoj ili daljoj prošlosti bili osporavani i koji su se izdigli iznad svega i postali junaci ovog uspjeha. Po nama su to šestorica koji su se izdigli iznad situacije koja ih je zadesila i potvrdili od kakvog su materijala napravljeni i koliko vrijede. 

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Komentari 18
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