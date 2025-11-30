Obavijesti

Sport

Komentari 3
SOLIDAN JEDAN I DRUGI

Ovo je učinak Modrića i Bašića iz utakmice Milana i Lazija...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo je učinak Modrića i Bašića iz utakmice Milana i Lazija...
2
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Modrićev Milan pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 28 osvojenih bodova, dok je Lazio ostao osmi s 18 bodova

Milan Luke Modrića pobijedio je Lazio Tome Bašića 1-0 u 13. kolu Serie A na San Siru. Jedini gol zabio je Rafael Leao, a važni sudionici utakmice bili su hrvatski veznjaci. Modrić je odigrao svih 90 minuta za domaće, dok je Bašić igrao 85 minuta za Lazio. 

Prema Sofascoreu, oba su naša nogometaša odigrali solidne utakmice. 

Foto: Sofascore za 24sata

Modrić je zaradio ocjenu 7 i imao 10 oduzetih lopti, dobio je 3/7 duela (baš kao i Bašić), podijelio jedno ključno dodavanje i točno dodao 69/78 dodavanja (88 posto). 

Što se Bašića, on je zaradio ocjenu 6,8. Podijelio je dva ključna dodavanja, dobio isti broj duela kao Modrić, osvojio tri lopte i točno dodao 47/54 lopte. 

Modrićev Milan pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 28 osvojenih bodova, dok je Lazio ostao osmi s 18 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'
JEDNOME NUDI I UDAJU

FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025