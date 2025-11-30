Ovo je učinak Modrića i Bašića iz utakmice Milana i Lazija...

Milan Luke Modrića pobijedio je Lazio Tome Bašića 1-0 u 13. kolu Serie A na San Siru. Jedini gol zabio je Rafael Leao, a važni sudionici utakmice bili su hrvatski veznjaci. Modrić je odigrao svih 90 minuta za domaće, dok je Bašić igrao 85 minuta za Lazio.

Prema Sofascoreu, oba su naša nogometaša odigrali solidne utakmice.

Foto: Sofascore za 24sata

Modrić je zaradio ocjenu 7 i imao 10 oduzetih lopti, dobio je 3/7 duela (baš kao i Bašić), podijelio jedno ključno dodavanje i točno dodao 69/78 dodavanja (88 posto).

Što se Bašića, on je zaradio ocjenu 6,8. Podijelio je dva ključna dodavanja, dobio isti broj duela kao Modrić, osvojio tri lopte i točno dodao 47/54 lopte.

Modrićev Milan pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 28 osvojenih bodova, dok je Lazio ostao osmi s 18 bodova.