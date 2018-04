Ovo nema nigdje: Maccabi Tel Aviv će igrati s dvije momčadi

Zbog ograničenog broja stranaca u izraelskom prvenstvu, ne možemo funkcionirati. To je kao da boksaču za vrijeme meča zavežete ruke. Napravili smo analizu i odlučili da je najbolja opcija da napravimo dvije momčadi, jedna koja će igrati domaće prvenstvo i drugu, koja će igrati Euroligu, Maccabijevo je službeno priopćenje.

Posljednji naslov Maccabi je osvojio 2014., a od tada su u problemima i ne mogu pronaći dobitnu formulu. Ove sezone opet su odigrali katastrofalno i nisu uspjeli izboriti četvrtfinale. Stoga su se odlučili na radikalan potez, kakav nije viđen u povijesti košarke. Od sljedeće sezone imat će dvije momčadi - jednu koja će igrati domaće prvenstvo, imati jednog trenera i stručni stožer i drugu, koja će nastupati u Europskoj ligi, a ta će imati drugog trenera i drugi stručni stožer.

Dvije momčadi imala je i Cedevita, no to nije ni izbliza sličan primjer. Bila je to ista momčad, s istim trenerom, u kojoj su se rotirali igrači, jedni su igrali regionalnu ligu i Europu, drugi domaće prvenstvo. Mnogi košarkaški klubovi šokirani su ovakvom odlukom Maccabija jer smatraju da oslikava arogantnost i bahatost izraelskog košarkaškog diva.

Trener Maccabija trenutačno je bivši hrvatski košarkaški izbornik Neven Spahija, no još nije odlučeno koju će, od te dvije momčadi, voditi naš stručnjak. Maccabi će sljedeće sezone sve karte baciti na Euroligu, pa je očekivati da će Spahija voditi onu, nazovimo je tako, europsku.