Došao je tiho, pomalo i neprimjetno u klub koji se samo prije dvije godine borio za ostanak. Riječ je o talentiranoj i mladoj momčadi uz nekoliko iskusnih igrača, ali vlasnici su bili svjesni da im treba čvrsta ruka i 'njemačka' disciplina. Pa su okrenuli broj Nike Kovača.

Godinu dana kasnije, Monaco ostatak lige gleda s trećeg mjesta, što je bilo nezamislivo na početku sezone. To se zove Kovač-efekt. Hrvatski trener preporodio je francuski klub u vrlo kratkom roku i napravio momčad koja je dvaput srušila bogati i snažni PSG te momčad koja se kroz veći dio sezone borila za naslov. Monaco je u posljednjem kolu francuskog prvenstva remizirao s Lensom (0-0), ali veliku uslugu učinio mu je Nice koji je pobijedio Lyon (3-2) i tako mu osigurao treće mjesto. Jedva su dočekali igrali Monaca posljednji sučev zvižduk pa je krenuo 'raspašoj'. Bilo je plesa, skakanja i slavlja.

Klub iz Kneževine plasirao se u Ligu prvaka. Zasad ćemo ih tamo vidjeti u 3. pretkolu kvalifikacija, no ako Manchester United pobijedi Villarreal u finalu Europske lige, pomiče se lista pa to znači da Monaco seli direktno u grupnu fazu.

- Svi smo jako sretni. Jako sam ponosan na svoje igrače jer smo imali nevjerojatnu sezonu. Igrali smo finale Kupa protiv PSG-a i završili smo treći u Ligue 1. Nitko to nije očekivao od Monaca na početku sezone. Ali to je iz moje perspektive zasluženo. I danas smo imali vrhunski nastup protiv sjajne ekipe iz RC Lens, kojoj čestitam na sezoni. Naš najveći cilj na početku sezone bio je da igramo u Europi. Tada sam i rekao da će trebati barem pola godine da se igrači adaptiraju na moj sistem i da zaigramo na onoj razini koju želim. Nakon Božića dosegli smo razinu koju smo očekivali. To je bio rezultat kolektivnog rada i želim svima čestitati, jer je to plod rada osoblja, medicinskog odjela, redara ... svih! - kazao je oduševljeni Kovač nakon utakmice za Monacove stranice.

Njegova momčad dominirala je protiv Lensa u posljednjem kolu, ali gol nije htio u mrežu. Na njihovu sreću, ogromnu uslugu učinio je Nice koji je srušio Lyon pa žaljenja za propuštenima šansama nije bilo.

- U prvom poluvremenu smo utakmicu u potpunosti imali pod kontrolom. Imali smo ogromnu priliku preko Kevina Vollanda. Mogli smo bolje kontrolirati ovu utakmicu da smo zabili. U drugom smo poluvremenu malo izgubili kontrolu nad utakmicom, Lens je bio bolji. No u drugom dijelu, kad sam vidio da Lyon gubi, rekao sam igračima da ostanu koncentrirani i da je najvažnije ne primiti gol - dodao je hrvatski trener.

Još je jednom pokazao da u sredinama, gdje igrači nemaju problema s prihvaćanjem nečijeg autoriteta, može napraviti čudo. To je bio slučaj u Eintrachtu, osvojio je i s Bayernom dvostruku krunu, ali kada su igrači počeli gledati svoje interese i kada se svlačionica okrenula protiv njega, Niko je sam shvatio da je vrijeme za odlazak.

Igrači Monaca su prihvatili njegovu 'njemačku' stranu. Nema neću i ne mogu, disciplina je broj jedan, svaki put moraš dati sto posto od sebe, a ako se trudiš i pokazuješ želju za napredovanjem, igrat ćeš. Igrači su to jako brzo shvatili i Niko je od momčadi stvorio sjajnu cjelinu u kojoj svi gaze jedni za druge. Čvrstu disciplina, uz maksimalnu poslušnost i samo rad, rad i rad. I pravila su jednostavna. Tko to neće prihvatiti, neće igrati.

Jako puno igrača napredovalo je pod Nikinom palicom i najveći problem bit će zadržati ih sve na okupu. No, imat će Niko i slatke brige. Nadamo se da će bogati vlasnik Dmitri Ribolovljev posegnuti malo dublje u džep nego na početku ove sezone pa osigurati novac i za dolazak kojeg pojačanja. No, Kovač ne želi još pričati o tome, najvažnije je prvo se odmoriti od naporne sezone.

- Kraj je sezone, sad se moramo dobro odmoriti. Što se tiče dolazaka, vidjet ćemo mogućnosti na tržištu da ojačamo našu momčad i pripremimo se za Ligu prvaka. Imam puno povjerenje u rad sportskog direktora Paula Mitchella. Ali nije sada vrijeme da se priča o transferima, želimo uživati u završnici sezone.

Za kraj je otkrio kako će na odmor u Hrvatsku, ali ništa bez francuskog vina.

- Prije svega, provest ću vrijeme sa svojom obitelji, jer jako dugo ih nisam vidio, posebno suprugu i kćer. Otići ću malo i do Hrvatske, tamo je isti krajolik kao i na jugu Francuske, slične plaže. Uživat ću u vremenu s obitelji, s voljenima i zasigurno popiti malo francuskog vina, jer ja volim vino - nasmijao se za kraj hrvatski trener - zaključio je Kovač koji je među kandidatima za najboljeg trenera godine u Francuskoj.