Čini se da bi se Šveđani s pravom mogli požaliti na prvi gol Mbappea u 45. minuti koji je usmjerio daljnji tijek susreta
Ovo nitko nije vidio, čak ni VAR: Mbappeu su morali poništiti gol
I dok to nije bio slučaj u Kataru kada se dosta raspravljalo o sudačkim odlukama, na ovom Svjetskom prvenstvu nije tako. Dojam je da arbitri vrlo pravedno i bez većih pogrešaka dijele pravdu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Ipak, sudeći po snimkama na društvenim mrežama, čini se da bi se Šveđani s pravom mogli požaliti na prvi gol Mbappea u 45. minuti. Dembele je izveo udarac iz kuta, odigrao dupli pas s Mbappeom, a on je zabio.
Međutim, čini se da je Dembélé pogrešno izveo udarac iz kuta. Kako se vidi na snimkama, napadač PSG-a, u brzini i pokušaju da što prije iznenadi protivničku obranu, uputio je dodavanje dok je lopta još bila u pokretu. Sukladno Pravilima nogometne igre, takvo izvođenje smatra se pogrešnim i nizozemski sudac Danny Makkelie trebao je zaustaviti igru.
Dembele realizó el corner con la pelota en movimiento previo al gol de Mbappe, pero el mundo no dirá nada. Ah pero Argenfifa, ah pero Messi.... #CopaDelMundo #Francia #MBappe #FIFA pic.twitter.com/43jPGfowWg— Dami (@damcai17) June 30, 2026
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