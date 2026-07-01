Ovo nitko nije vidio, čak ni VAR: Mbappeu su morali poništiti gol

I dok to nije bio slučaj u Kataru kada se dosta raspravljalo o sudačkim odlukama, na ovom Svjetskom prvenstvu nije tako. Dojam je da arbitri vrlo pravedno i bez većih pogrešaka dijele pravdu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Ipak, sudeći po snimkama na društvenim mrežama, čini se da bi se Šveđani s pravom mogli požaliti na prvi gol Mbappea u 45. minuti. Dembele je izveo udarac iz kuta, odigrao dupli pas s Mbappeom, a on je zabio.

Međutim, čini se da je Dembélé pogrešno izveo udarac iz kuta. Kako se vidi na snimkama, napadač PSG-a, u brzini i pokušaju da što prije iznenadi protivničku obranu, uputio je dodavanje dok je lopta još bila u pokretu. Sukladno Pravilima nogometne igre, takvo izvođenje smatra se pogrešnim i nizozemski sudac Danny Makkelie trebao je zaustaviti igru.