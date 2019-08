Ovo postaje jako ozbiljno: Özila i Kolašinca čuvaju i psi-čuvari

Sead Kolašinac i Mesut Özil propustili su otvaranje nove sezone koja je za Arsenal započela pobjednom na St. James Parku kod Newcastlea (1-0). No razlog nisu ozljede ili slaba forma, već dobro poznata situacija s razbojnicima koji su ih krajem srpnja napali u pola bijela dana.

Iako se činilo da je meta bio Kolašinac kojeg su napadači napali dok je čekao Özila da dođe po njega automobilom, čini se da su samo htjeli njegov automobil. Bosanskohercegovački nogometaš u trenutku napada postupio je izrazito hrabro i golim je rukama krenuo na naoružane napadače, uplašio ih te tako spasio i sebe i suigrača koji je autom pobjegao do jednog restorana.

Međutim, premda su dan kasnije već bili nasmiješeni, situacija se nije smirila. Štoviše, engleski Sun javio je da se dvojac nalazi pod 24-satnom zaštitom. Oko Özilove kuće mogu se vidjeti i psi-čuvari.

Mesut Ozil steps up his security with 24-hour dog patrols outside his home as he and Sead Kolasinac go into hiding after getting caught up in gang war https://t.co/ets0G1JXf9 pic.twitter.com/Lq9XtOJGYj