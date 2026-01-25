Ovo se još nikad nije dogodilo! Zrinka Ljutić postavila rekord...

Zrinka Ljutić nije završila drugu vožnju slaloma Svjetskog kupa u češkom Špindlerovu Mlinu, nakon što je bila trinaesta u prvoj vožnji, a slavila je po sedmi put ove sezone Amerikanka Mikaela Shiffrin. Tom pobjedom, Amerikanka je matematički osigurala osvajanje Malog kristalnog globusa u slalomu.

Izjava Zrinke Ljutić prije utrke

Ljutić je imala startni broj 15, a nakon prvog laufa je 13. s zaostatkom od 2.52 sekundi za vodećom Amerikankom Mikaelom Shiffrin. No, u drugoj vožnji na sredini staze, Zrinka je napravila pogrešku i odustala.

Najboljoj hrvatskoj skijašici to je bilo već peto ispadanje ove sezone u slalomu u osam odvoženih utrka. Iako je prošle sezone imala sezonu iz snova i osvojila Mali kristalni globus, čini se da Zrinka nije u skroz dobroj formi ove sezone.

Nakon današnjeg ispadanja iz slalomske utrke, postala je prva skijašica u povijesti koja je kao braniteljica naslova odustala pet puta.