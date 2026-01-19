Ovo su 22 minute najveće sramote u povijesti nogometa: Sudac trebao prekinuti finale?

Finale Afričkog kupa nacija trebalo je biti kruna turnira i slavlje nogometa, no pretvorilo se u jednu od najsramotnijih epizoda u modernoj povijesti sporta. Senegal je na kraju slavio 1-0 protiv domaćina Maroka i obranio naslov, ali pobjeda je ostala u sjeni poništenog gola, spornog penala, povlačenja momčadi s terena, tučnjave na tribinama i promašaja o kojem će se još dugo pričati. Sve se to odigralo u 22 minute potpunog kaosa.

Foto: Stringer

Poništeni gol pa sporni penal: Okidač za ludilo

Igrala se 92. minuta regularnog dijela kada je Senegal mislio da je stigao do pobjede. Nakon gužve u šesnaestercu, Ismaila Sarr pospremio je loptu u mrežu za erupciju oduševljenja senegalskih navijača. Međutim, sudac iz Konga, Jean-Jacques Ndala, poništio je gol zbog navodnog prekršaja Abdoulayea Secka nad Achrafom Hakimijem u začetku akcije. Problem je bio što je sudac zasvirao prije nego što je lopta prešla crtu, čime je onemogućio VAR provjeru, a Senegalci su ostali uvjereni da su oštećeni.

Osjećaj nepravde proključao je samo nekoliko minuta kasnije. U posljednjim sekundama nadoknade, Maroko je izveo korner, a Brahim Diaz pao je u kaznenom prostoru nakon blagog kontakta s El Hadjijem Malickom Dioufom. Sudac Ndala je u prvi mah odmahnuo rukom, no nakon žestokih prosvjeda domaćih igrača i publike, otišao je pogledati snimku. Tri minute kasnije, na zaprepaštenje Senegalaca, pokazao je na bijelu točku. Bio je to trenutak koji je zapalio fitilj.

Video pogledajte OVDJE.

Foto: Stringer

Nezapamćeni prizori: Odlazak s terena i kaos na tribinama

Odluka suca bila je kap koja je prelila čašu za izbornika Senegala, Papea Thiawa. U nevjerojatnoj sceni, Thiaw je naredio svojim igračima da napuste teren i odu u svlačionicu. Većina ga je poslušala, no kapetan Sadio Mane ostao je na travnjaku, svjestan da bi napuštanje finala moglo donijeti golemu kaznu njegovoj reprezentaciji. On je bio glas razuma koji je, uz pomoć nekoliko dužnosnika, na kraju uspio uvjeriti suigrače da se vrate i odigraju utakmicu do kraja.

Pravila CAF-a nalažu kako će se bilo koja momčad koja se povuče s terena iz bilo kojeg razloga smatrati gubitnikom i biti eliminirana iz natjecanja. Maroko bi zbog toga mogao tražiti i sankcije za Senegalce jer to nije bio slučaj, no njihovo povlačenje ipak nije bilo potpuno, neki su igrači ostali na terenu, a drugi su se vratili nakon ne više od deset minuta.

Za to vrijeme, na tribinama je zavladao potpuni nered. U sektoru gdje su bili smješteni navijači Senegala izbila je tučnjava s redarima i policijom. Letjele su stolice i boce, a interventna policija morala je upotrijebiti silu kako bi smirila situaciju. Utakmica je bila prekinuta gotovo 20 minuta, a svijet je gledao prizore koji ne pripadaju nogometnim terenima.

Brahimov trenutak ludila i Gueyeov projektil za povijest

Nakon duge stanke realovac Brahim Diaz uzeo je loptu kako bi izveo penal za naslov prvaka koji Maroko čeka gotovo 50 godina. Umjesto da puca snažno, odlučio se za nonšalantnu "panenku". Senegalski golman Edouard Mendy nije se ni pomaknuo; mirno je uhvatio loptu u ruke i pokopao snove cijele nacije. Bio je to bizaran kraj najluđe sudačke nadoknade ikad viđene.

Video pogledajte OVDJE.

Taj promašaj potpuno je slomio Marokance i dao krila Senegalu. Već u četvrtoj minuti produžetka, Pape Gueye je primio loptu na dvadesetak metara od gola i ispalio projektil koji je od prečke završio u mreži nemoćnog Bona. Bio je to gol za pobjedu, gol za drugi uzastopni naslov prvaka Afrike.

Video pogledajte OVDJE.

Foto: Amr Abdallah Dalsh

Senegal slavi, no pobjeda će zauvijek nositi ožiljak kaotične večeri u Rabatu. Marokanski izbornik Walid Regragui nakon utakmice je izjavio da su scene bile "sramotne za Afriku". Finale koje je trebalo biti spektakl ostat će upamćeno kao 22 minute ludila koje su osramotile nogomet.