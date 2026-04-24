Ovo su HRT-ovi voditelji za Svjetsko prvenstvo 2026.

Hrvatska radiotelevizija predstavila je voditelje i program za nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo. Voditelj projekta je Marko Šapit, a glavna je vijest da je HRT za ovo veliko natjecanje angažirao popularnu voditeljicu MaxSporta, Valentinu Miletić.

"Nova nogometna emisija s emitiranjem kreće 10. lipnja na Drugom programu Hrvatske televizije (HRT-HTV2) i trajat će 40 dana, do kraja prvenstva, a dvojac u studiju u Zagrebu vodit će gledatelje kroz sve najvažnije događaje tijekom prvenstva, te im uz pomoć komentatora i gostiju dočarati atmosferu", objavio je HRT.

Emisija će obično počinjati u večernjem terminu oko 20 sati, a Šapit je potvrdio kako će HRT prenositi svih 104 utakmica.

- Naša ideja je da Americana bude večernja emisija, počinjat će oko 20 sati i pratiti onu središnju utakmicu s početkom oko 21 sat, uz neke iznimke. Sve utakmice dakako idu uživo, što na HTV2, što na HRTi. Trudit ćemo se biti informativni, dakako, posvećeni našima, nadamo se da će Hrvatska što dulje ostati na ovom turniru. Isto tako, bit ćemo i zabavni - poručio je Šapit.

Miletić je Svjetsko prvenstvo istaknula kao najvećim projektom u svojoj karijeri.

- Ovo mi je veliki izazov jer do sad nisam imala prilike raditi na projektu koji nosi takvu težinu. Kad pričamo o SP-u onda je to sasvim sigurno najveća moguća privilegija i čast. Koliko god bilo teško i izazovno prvenstveno zbog velike vremenske razlike i očekivanja javnosti koja će biti velika, svi trebamo biti svjesni te privilegije koju imamo da uopće budemo u tom studiju i da imamo priliku pratiti našu reprezentaciju na takvom natjecanju. Jedva čekam da to sve počne, vrlo sam uzbuđena, to mi je bila i dječja želja te će mi se ovime ostvariti i san - rekla je Miletić.

Ona smatra kako utakmice u kasnijim terminima neće biti problem za hrvatske gledatelje.

- Mislim da nikome neće biti problem ostati dulje budan kada je u pitanju hrvatska nogometna reprezentacija. Ono što mi možemo obećati gledateljima je to da ćemo se potruditi napraviti najbolji mogući show. Naravno, trebat će nam i malo sreće da Hrvatska dogura što dalje jer svi znamo da će raspoloženje dosta ovisiti i o rezultatima, ali ja stvarno vjerujem da možemo ponoviti velike stvari i na ovom prvenstvu - poručila je.

HRT u SAD šalje ekipu od osam članova, uključujući novinare Luku Petrineca i Andreja Rašljanina.