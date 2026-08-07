Ovo su najgori napadi na suce: Pejin nova žrtva, Marića prebili šipkama, sačekuša za Bebeka

Bivši elitni i sadašnji VAR sudac, Tihomir Pejin (42), prebijen je u Osijeku i to je još jedan od napada na hrvatske nogometne suce. Hrvatska javnost pamti dva velika napada na suce. Bruno Marić nastradao je u listopadu 2016. godine, dok je Ivan Bebek napadnut u kolovozu 2019. Ti događaji podigli su veliku buru.

Zagreb: U 8. kolu HT Prve lige na Maksimiru se sastali Dinamo i Šibenik | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Napad u Stobreču

Jedan od najšokantnijih napada dogodio se usred bijela dana u restoranu u Stobreču. Tadašnji prvoligaški sudac Bruno Marić ručao je sa svojim odvjetnikom Vladimirom Gredeljom nakon sudske rasprave u Splitu. U jednom je trenutku u restoran upala skupina od desetak maskiranih huligana, naoružanih metalnim šipkama, boksačkim rukavicama i dijelom vatrogasnog šmrka. Cilj je bio jasan - Bruno Marić.

​- Odjednom je u restoran utrčalo desetak huligana, pripadnika Torcide, u rukama su imali šipke, na šakama boksere i nasrnuli su na nas! Dobio sam nekoliko teških udaraca i da nije bilo konobara i gostiju restorana, tko zna što bi bilo, možda bi me i ubili! - ispričao je Marić neposredno nakon napada.

Zapreši?: MAXtv 1. HNL, 32. kolo, NK Inter Zapreši? - GNK Dinamo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Njegov odvjetnik Gredelj bio je još izravniji, opisavši događaj kao hladnokrvnu i planiranu akciju.

​- Ovo je bio klasični pokušaj ubojstva. Srušili su ga na pod. Prvi put u životu vozim se kroz Split pod pratnjom policije. To je žalosno. Napali su nas kao da su vikinzi, naoružani silnom mržnjom - rekao je Gredelj, koji je za stvaranje takve atmosfere djelomično okrivio i bivšu upravu Hajduka, podsjetivši na ranije izrečene prijetnje.

Incident je otkrio i zabrinjavajuću činjenicu da se Marić u Splitu nije osjećao sigurno. Potvrđeno je da je u trenutku napada kod sebe imao pištolj, koji, srećom, nije upotrijebio. Osoblje i gosti restorana uspjeli su svladati jednog od napadača i zadržati ga do dolaska policije. Marić je završio na hitnom prijemu s ozljedama glave i tijela, a cijeli je slučaj poslao zastrašujuću poruku o tome koliko su daleko neki spremni ići.

Sačekuša u Sinju

Gotovo tri godine kasnije, sličnu je sudbinu doživio i Ivan Bebek, međunarodno najpriznatiji hrvatski sudac. Nakon što je sudio utakmicu Hajduka i Lokomotive na Poljudu, Bebek je s društvom izašao u sinjski disko klub Piccadilly. Večer se pretvorila u noćnu moru. Sve je počelo verbalnim provokacijama unutar kluba, zbog čega je Bebek zatražio pomoć zaštitara. Stvari su se prividno smirile, no radilo se o klasičnoj sačekuši.

Varaždin: 29. kolo SuperSport HNL-a, Varaždin - Istra 1961 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kada je Bebek napuštao klub i krenuo prema parkiralištu, napadači su ga dočekali. Vrijeđanje se nastavilo, a zatim je uslijedio fizički napad. Udarili su ga s leđa, srušili na tlo i nastavili ga tući prije nego što su pobjegli. Njegovi kolege iz Elitne i Prve skupine sudaca HNS-a oglasili su se oštrim priopćenjem u kojem su osudili kukavički čin.

"Naš kolega nogometni sudac Ivan Bebek, napadnut je i brutalno pretučen od strane pripadnika jedne navijačke skupine koja smatra da je takav način ljudskog ponašanja prihvatljiv. S leđa, u skupini, bez upozorenja, kako priliči kukavicama i ljudima bez časti, napadnut je i pri tome srećom lakše ozlijeđen, ali samo iz razloga što je kolega Bebek u sjajnoj fizičkoj kondiciji", stajalo je u priopćenju.

Suci su tada istaknuli ono što najviše boli - šutnju društva. Poručili su da više neće šutjeti i da je krajnje vrijeme da institucije konačno počnu raditi svoj posao, jer se nasilje toleriranjem samo potiče. Napad na čovjeka koji je sudio najviše međunarodnih utakmica u povijesti Hrvatske pokazao je da nitko nije siguran.

Nasilje kao dio folklora u nižim ligama

Dok napadi na Marića i Bebeka privuku medijsku pažnju, na niželigaškim terenima diljem Hrvatske nasilje nad sucima gotovo je postalo folklor. U Imotskom je na utakmici 3. NL Jug između Kamena i Omiša jedan gledatelj na poluvremenu fizički i verbalno napao glavnog suca Ivana Juriča, zbog čega je morala intervenirati policija.

Još gori slučaj zabilježen je na utakmici 2. ŽNL u Nuštru između Nosterije i Šokadije. Nakon dosuđenog penala za domaćine, igrač gostiju nasrnuo je na suca Bojana Teodorovića, udario ga prsima i srušio na tlo, psujući ga. U vrijeđanju mu se pridružio i fizioterapeut. Disciplinski sudac kaznio je obojicu sa šest mjeseci zabrane djelovanja, što je sudačka organizacija ocijenila sramotno niskom kaznom koja samo potiče nove izgrede.

​- Onda se svi čude zašto nema mladih sudaca. Nema ih radi tako malih i smiješnih kazni. I da je sudac pogriješio, a nije, ne može ga se fizički napadati i vrijeđati na nacionalnoj osnovi. Ovo je sramota - izjavio je jedan ogorčeni vinkovački sudac.

Zapreši?: MAXtv 1. HNL, 32. kolo, NK Inter Zapreši? - GNK Dinamo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Biser iz Jugoslavije

U zadnjem kolu prvenstva 1981. godine na utakmici na beogradskoj Karaburmi gdje je za ostanak u ligi Zagreb trebao izbjeći poraz napravio je Ante Rumora nešto nezapamćeno u povijesti nogometa nekadašnje Jugoslavije. Utakmica u Zagrebu završila je porazom domaće momčadi, no susret je ostao upamćen ponajprije zbog brojnih prigovora na suđenje slovenskog suca Bracanovića. Nezadovoljstvo njegovim odlukama kulminiralo je odmah nakon posljednjeg zvižduka.

Najburnije je reagirao Ante Rumora, koji je u naletu bijesa krenuo prema glavnom sucu. Bracanović je shvatio što se sprema te je pokušao pobjeći, dajući se u sprint preko travnjaka, dok ga je Rumora neumorno progonio. Prizor je bio gotovo nestvaran – igrač i sudac jurili su terenom, a nitko od prisutnih nije uspio sustići razjarenog nogometaša i spriječiti incident.

Potjera je završila šokantnim raspletom. Kada mu se približio, Rumora je iz punog trka snažno udario Bracanovića nogom u stražnjicu. Od siline udarca sudac je odbačen nekoliko metara naprijed te je ostao ležati na travnjaku, dok je scena izazvala nevjericu i osudu sportske, ali i šire javnosti.

*uz korištenje AI-a