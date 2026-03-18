Filip Pavić, 16-godišnji wunderkind Bayerna, prvi put je na klupi bavarske momčadi za Ligu prvaka! Njemački nogometni savez bori se s HNS-om za njega, a nedavno je počeo trenirati s prvom momčadi Bayerna
Mladi hrvatski talent prvi je put na klupi Bayerna! Evo tko je on
Na klupi moćnog Bayerna za uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Atalante (prva utakmica završila je 6-1 za Bacarce), među svjetskim zvijezdama, našlo se i jedno novo lice. Riječ je o Filipu Paviću, 16-godišnjem stoperu hrvatskih korijena kojem je trener Vincent Kompany ukazao povjerenje i po prvi put ga uvrstio u zapisnik seniorske momčadi za jednu natjecateljsku utakmicu. Ovaj potez kruna je strelovitog uspona mladića kojeg u Münchenu vide kao budućnost obrane, ali i pokazatelj interesa koji za njega pokazuju Hrvatski i Njemački nogometni savez.
Kompanyjev wunderkind i budućnost obrane
Filip Pavić rođen je 19. siječnja 2010. godine u Njemačkoj, a u Bayernovu akademiju stigao je još 2019. iz lokalnog kluba SV Waldperlach. Igra na poziciji stopera, no zbog svoje polivalentnosti može pokriti i mjesta desnog beka te zadnjeg veznog. Njegov talent bio je očit od najranijih dana, a Vincent Kompany, i sam legendarni branič, prepoznao je u njemu nešto posebno. Bivši belgijski reprezentativac priključio ga je treninzima prve momčadi još u rujnu 2025., kad je Pavić imao svega 15 godina.
Da klub na njega najozbiljnije računa, potvrđuje i novi ugovor koji je potpisao u siječnju ove godine, a koji ga s bavarskim divom veže sve do ljeta 2029. Njemački mediji opisuju ga kao "iznimno inteligentnog, fizički snažnog i tehnički dotjeranog braniča", a poziv u kadar za Ligu prvaka, premda uvjetovan i problemima s ozljedama u obrani, golemo je priznanje za njegov rad i potencijal.
Odluka o reprezentaciji: Hrvatska ili Njemačka?
Iako je nogometno odrastao u Njemačkoj i nosio kapetansku traku njemačke U-16 reprezentacije, Pavićevi roditelji su Hrvati, što ga čini zanimljivim i za Hrvatski nogometni savez. HNS je reagirao na vrijeme i Pavić je već upisao nastupe za hrvatsku U-15 selekciju u prijateljskim utakmicama. No, pitanje za koju će seniorsku reprezentaciju nastupati ostaje otvoreno.
Prema pisanju medija, Njemački nogometni savez (DFB) ulaže napore kako bi Pavić u budućnosti nastupao isključivo za njihove selekcije. Pojedini izvori navode kako se mladom igraču i njegovoj obitelji sugerira da bi odabir njemačke reprezentacije bio povoljniji za njegov daljnji klupski razvoj.
