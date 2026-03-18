Mladi hrvatski talent prvi je put na klupi Bayerna! Evo tko je on

Na klupi moćnog Bayerna za uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Atalante (prva utakmica završila je 6-1 za Bacarce), među svjetskim zvijezdama, našlo se i jedno novo lice. Riječ je o Filipu Paviću, 16-godišnjem stoperu hrvatskih korijena kojem je trener Vincent Kompany ukazao povjerenje i po prvi put ga uvrstio u zapisnik seniorske momčadi za jednu natjecateljsku utakmicu. Ovaj potez kruna je strelovitog uspona mladića kojeg u Münchenu vide kao budućnost obrane, ali i pokazatelj interesa koji za njega pokazuju Hrvatski i Njemački nogometni savez.

Kompanyjev wunderkind i budućnost obrane

Filip Pavić rođen je 19. siječnja 2010. godine u Njemačkoj, a u Bayernovu akademiju stigao je još 2019. iz lokalnog kluba SV Waldperlach. Igra na poziciji stopera, no zbog svoje polivalentnosti može pokriti i mjesta desnog beka te zadnjeg veznog. Njegov talent bio je očit od najranijih dana, a Vincent Kompany, i sam legendarni branič, prepoznao je u njemu nešto posebno. Bivši belgijski reprezentativac priključio ga je treninzima prve momčadi još u rujnu 2025., kad je Pavić imao svega 15 godina.

Da klub na njega najozbiljnije računa, potvrđuje i novi ugovor koji je potpisao u siječnju ove godine, a koji ga s bavarskim divom veže sve do ljeta 2029. Njemački mediji opisuju ga kao "iznimno inteligentnog, fizički snažnog i tehnički dotjeranog braniča", a poziv u kadar za Ligu prvaka, premda uvjetovan i problemima s ozljedama u obrani, golemo je priznanje za njegov rad i potencijal.

Odluka o reprezentaciji: Hrvatska ili Njemačka?

Iako je nogometno odrastao u Njemačkoj i nosio kapetansku traku njemačke U-16 reprezentacije, Pavićevi roditelji su Hrvati, što ga čini zanimljivim i za Hrvatski nogometni savez. HNS je reagirao na vrijeme i Pavić je već upisao nastupe za hrvatsku U-15 selekciju u prijateljskim utakmicama. No, pitanje za koju će seniorsku reprezentaciju nastupati ostaje otvoreno.

Prema pisanju medija, Njemački nogometni savez (DFB) ulaže napore kako bi Pavić u budućnosti nastupao isključivo za njihove selekcije. Pojedini izvori navode kako se mladom igraču i njegovoj obitelji sugerira da bi odabir njemačke reprezentacije bio povoljniji za njegov daljnji klupski razvoj.