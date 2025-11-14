Obavijesti

Ovo su potencijalni protivnici Hrvatske na SP-u: Evo što još treba da 'vatreni' budu nositelji

Ovo su potencijalni protivnici Hrvatske na SP-u: Evo što još treba da 'vatreni' budu nositelji
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Talijani najbolje stoje po Fifinoj ljestvici, ali imaju kompliciran put do SP-a. Nijemci mogu iskoristiti njihov eventualni kiks ako pobjede dvije povoljne utakmice, a onda 'na red' dolazi Hrvatska

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Dovoljan bi bio i remi protiv Farana, ali pobijedili su 3-1 i tako ostali u igri za nositeljstvo u ždrijebu Svjetskog prvenstva.

Status nositelja već su osigurali domaćini SAD, Meksiko i Kanada te južnoameričke velesile Brazil te Argentina. U tom su društvu i jaki europski igrači poput svjetskog doprvaka Francuske i europskog prvaka Španjolske te Engleska. Podsjetimo, jakosne se skupine određuju na temelju Fifine ljestvice reprezentacija koja je temeljena na ELO modelu.

Praktički je sigurna stvar kako će nositelji na Mundijalu biti još Nizozemska, Belgija i Portugal, koji također mora potvrditi plasman, iako za to ima ogromne šanse. Uz  Hrvatsku, još su Italija, Njemačka i Maroko blizu prvoj jakosnoj skupini.

Talijani najbolje stoje po Fifinoj ljestvici, ali mjesto na Mundijalu tražit će vrlo vjerojatno kroz doigravanje,  s obzirom na to kako moraju pobijediti Norvešku s čak devet golova razlike za prvo mjesto. Ako se Talijani "poskliznu", njihov kiks mogu iskoristiti Nijemci, koji su u četvrtak s lakoćom "sredili" Luksemburg, a za nekoliko dana čeka ih odlučujući susret sa Slovačkom.

Onda na red dolazi Hrvatska, koja također mora zadnju utakmicu, ali i čekati kikseve Talijana te Nijemaca. Najteži je scenarij za Maroko, koji, suvišno je već pisati, mora pobijediti obje utakmice i nadati se lošim rezultatima Italije, Njemačke i Hrvatske!

Stranica Football Meets Data objavila je predviđanje jakosnih skupina na SP-u na temelju ELO modela, iako je važno istaknuti kako dio reprezentacija još nije osigurao SP i kako će konačan raspored po jakosnim skupinama biti jasniji nakon novog vala utakmica idući tjedan.

Ždrijeb je 5. prosinca u 18 sati u Washingtonu.

