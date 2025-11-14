Ovo su potencijalni protivnici Hrvatske na SP-u: Evo što još treba da 'vatreni' budu nositelji

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Dovoljan bi bio i remi protiv Farana, ali pobijedili su 3-1 i tako ostali u igri za nositeljstvo u ždrijebu Svjetskog prvenstva.

Status nositelja već su osigurali domaćini SAD, Meksiko i Kanada te južnoameričke velesile Brazil te Argentina. U tom su društvu i jaki europski igrači poput svjetskog doprvaka Francuske i europskog prvaka Španjolske te Engleska. Podsjetimo, jakosne se skupine određuju na temelju Fifine ljestvice reprezentacija koja je temeljena na ELO modelu.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Praktički je sigurna stvar kako će nositelji na Mundijalu biti još Nizozemska, Belgija i Portugal, koji također mora potvrditi plasman, iako za to ima ogromne šanse. Uz Hrvatsku, još su Italija, Njemačka i Maroko blizu prvoj jakosnoj skupini.

Talijani najbolje stoje po Fifinoj ljestvici, ali mjesto na Mundijalu tražit će vrlo vjerojatno kroz doigravanje, s obzirom na to kako moraju pobijediti Norvešku s čak devet golova razlike za prvo mjesto. Ako se Talijani "poskliznu", njihov kiks mogu iskoristiti Nijemci, koji su u četvrtak s lakoćom "sredili" Luksemburg, a za nekoliko dana čeka ih odlučujući susret sa Slovačkom.

Onda na red dolazi Hrvatska, koja također mora zadnju utakmicu, ali i čekati kikseve Talijana te Nijemaca. Najteži je scenarij za Maroko, koji, suvišno je već pisati, mora pobijediti obje utakmice i nadati se lošim rezultatima Italije, Njemačke i Hrvatske!

Stranica Football Meets Data objavila je predviđanje jakosnih skupina na SP-u na temelju ELO modela, iako je važno istaknuti kako dio reprezentacija još nije osigurao SP i kako će konačan raspored po jakosnim skupinama biti jasniji nakon novog vala utakmica idući tjedan.

Ždrijeb je 5. prosinca u 18 sati u Washingtonu.