Ovo su sva opravdanja Marija Kovačevića. Stalno ponavlja isto

Od kada je ovog ljeta Mario Kovačević preuzeo klupu Dinama, "modri" su odigrali ukupno 24 utakmice u svim natjecanjima. U 14 njih pobijedili su, tri puta remizirali i sedam puta izgubili. U sezonu teško da je mogao bolje ući. Dinamo nije igrao kvalifikacije za Europu, već se izravno drugim mjestom u prošloj sezoni HNL-a zahvaljujući koeficijentu plasirao u Europsku ligu.

Tako je Kovačević imao više vremena za pripreme koje su očito polučile dobre rezultate, barem je tako izgledalo na početku… Na prvi poraz čekali su do šestog kola HNL-a i gostovanja Gorice na Maksimiru. Momčad Marija Carevića pobijedila je 2-1, a Kovačević je tada prvi put istaknuo neforsirane greške koje njegova momčad radi.

- Previše smo griješili i ovo nam je teška opomena. Znam da moji igrači mogu bolje. U prvom poluvremenu nismo bili pravi, na odmoru smo morali mijenjati trojicu.

Za drugi poraz trebalo je nešto manje od mjesec dana, a nanijela im ga je Lokomotiva i to kao domaćin na Maksimiru. Tada se opet pričalo o greškama…

- Nažalost, događaju nam se greške, one su nas danas kaznile. Dečki su profesionalci i ne vjerujem da će to ostaviti traga na njima.

'Greške, greške, greške...'

Najšokantniji poraz zasigurno je onaj od Vukovara u Vinkovcima. Momčad koju su mnogi vidjeli kao sigurnog putnika u drugu ligu pobijedila je Dinamo 1-0. Taj je poraz jako zasmetao i predsjednika Zvonimira Bobana jer je jedini put dobio zamjerio momčadi manjak zalaganja na terenu. Ipak, Kovačević, koji je konstantno gurao praktički istu momčad, tad je govorio kako je on odgovoran.

- Svi su naši igrači kvalitetni. Prvih sedam kola nismo igrali Europu pa nije bilo potrebe za rotacijama, ali sada ih moramo uvoditi. Neću izdvajati pojedince, ja sam prvi odgovoran. Najviše me razočarala nesigurnost i manjak konkretnosti u završnici.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prvi europski poraz nanijela im je Celta u četvrtom kolu Europske lige kada je demolirala Dinamo 3-0. Od samog rezultata lošiji dojam ostavila je igra i lakoća kojom su Španjolci protutnjali Maksimirom. Krivac su po Kovačeviću opet bile "greške" i govorio je kako su takve utakmice idealne da izvučeš pouke!?

- Težak poraz. To je Europa, svaka greška se kažnjava. Greške su presudile, oni su nas kaznili, bilo je teško nešto očekivati nakon toga. Mislim da su igrači koji su ušli odigrali jako dobro, ali šteta da nismo postigli barem taj jedan pogodak. Moramo još jednom pogledati utakmicu, ali mislim da je ova utakmica idealna za ekipu koja izgubi da izvuče pouke, ako je pametna.

Pameti nije bilo jer je potom prvi put povezao dva poraza na klupi Dinama. Nakon europskog stigao je i onaj u Istri kad je nastupio i "silenzio stampa".

- Uvukla se nervoza. Dominirali smo, ali primili smo drugi pogodak nakon čega je bilo jako teško. Imali smo puno situacija, nevjerojatnih promašaja, pogotovo na kraju prvog dijela. Ne mogu reći da igrači nisu htjeli, ali nismo bili koncentrirani kod naših prilika. Od početka je bila nekako negativa.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Moramo ići u doselekciju'

Potom je krajem studenoga stigao Lille i utakmica u kojoj je Dinamo podsjetio na neslavne sezone kada je u Europi bilo bitno samo "sudjelovati".

- Kad gledate stanje na terenu, i nije ovo previsok rezultat. Prvi gol, izgubili smo loptu na njihovih 20-30 metara, nismo dobro reagirali, oni su jako brzi, zabili su nam dva gola i poslije je sve bilo teže. Na momente smo odigrali dobro u bloku, ali moramo bolje izlaziti, bolje čuvati tranziciju. Nažalost, nije bio dobar dan i doživjeli smo težak poraz.

Posljednji poraz u Europi ove godine nanio im je Betis koji se baš poput Celte poigrao s domaćom momčadi u prvih 45 minuta, iako je Dinamo dobro otvorio utakmicu. Trkački, ne i šansama jer je prvi udarac u okvir imao tek u 85. minuti.

- Znali smo da je težak protivnik, tako smo se pripremali, pokušali smo u tih prvih pola sata pokazati što možemo kad smo pravili, ali kada se protiv Španjolaca opustite, dogodi se ovo... Dva gola smo zabili sami sebi, teško je protiv toga igrati. Poslije prvog gola tih deset minuta bili smo u nokautu. Težak poraz. Ove godine je bila rekonstrukcija ekipe, sada mora biti prva doselekcija. Imamo kvalitetu, puno igrača je pokazala da imaju ono što Dinamo traži.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Ono što može brinuti jest inertnost kod igrača kada prime prvi gol. Ove sezone samo su jednom preokrenuli utakmicu kada su bili u gubitničkoj poziciji. To se dogodilo još početkom sezone u utakmici protiv Maccabija iz Tel Aviva kada su u pet minuta okrenuli rezultat.

Kovačević je u nekoliko navrata naglasio kako je teško uigrati momčad koja ima 18 novih igrača u odnosu na prošlu sezonu. Iako mu to nikada nije bio alibi nakon poraza, nakon loših igara uvijek je ta tema bila na tapeti kao i famozne rotacije kojih nije bilo sve dok voda nije došla do "grla".