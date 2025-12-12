Obavijesti

PRPIĆ NA KLUPI ZA PORTO

Dinamov idući protivnik u EL srušio nizozemskog velikana, Ivanušec asistirao za PAOK

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: BOGDAN BUDA

U ranije odigranom susretu Ludogorec i PAOK su odigrali 3-3, a za solunski sastav je Luka Ivanušec upisao asistenciju.

Nogometaši rumunjskog FCSB-a, idućeg suparnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, pobijedili su u susretu šestog kola Feyenoord sa 4-3 premda su gosti vodili sa 3-1. Rumunji su poveli u 11. minuti golom Siyabonga Ngezana, no Feyenoord je okrenuo rezultat s tri gola u nizu, a strijelci su bili Casper Tengstedt (41), Quinten Timber (44) i Leo Sauer (51). Nadu domaćinima vratio je Mihai Toma tri minute kasnije. U 87. minuti je izjednačio Mamadou Thiam, a pobjedu domaćinu donio je Florin Tanase u petoj minuti nadoknade. Druga je to pobjeda za bukureštanski klub, dok je Feyenoord upisao čak peti poraz.

Preokretom je do bodova stigla i Bologna koja je u Vigu porazil Celtu sa 2-1. Bryan Zaragoza je u 17. minuti doveo španjolski sastav u prednost, no Bologna je okrenula preko Federica Bernardeschija (66-11m, 75). Nikola Moro je za Bolognu igrao do 88. minute. Talijanski sastav je sada 13. sa 11 bodova, dok je Celta na 19. poziciji s devet bodova.

Porto je pobijedio Malmo sa 2-1. Šveđani su se dobro držali pola sata, a potom u razmaku od šest minuta primili dva gola. Oba je zabio Samu Aghehowa (30, 36). U samoj završnici smanjio je Francisco Moura pogodivši vlastitu mrežu. Dominik Prpić nije nastupio za Porto. Portugalski sastav ima 13 bodova i drži osmo mjesto, a Malmo je na tek 34. mjestu s jednim bodom.

Aston Villa je identičnim rezultatom na gostovanju pobijedila Basel. Evann Guessand je doveo Villu u prednost u 12. minuti, a izjednačio je Flavius Daniliuc u 34. minuti. Pobjedu gostima donio je Youri Tielemans u 53. minuti. Marin Šotiček je za Basel zaigrao od 85. minute.

UEFA Europa League - Basel v Aston Villa
Foto: Pierre Albouy

Freiburg je pobijedio Salzburg sa 1-0, a gol odluke je zabio Jan-Niklas Beste (50). Gosti su od 37. minute igrali bez isključenog Petra Ratkova. Igor Matanović je igrao za Freiburg od 70. minute. Roma je projurila kroz Glasgow porazivši Celtic sa 3-0, a strijelci su bili Liam Scales (6-ag) i Evan Ferguson (36, 45+1).

Lyon je pobijedio Go Ahead Eagles sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice. Otvaranje susreta je bilo sjajno, u prvih 11 minuta postignuta su tri gola. Afonso Moreira je doveo Lyon u vodstvo u trećoj minuti, u šestoj je izjednačio Milan Smit, a pet minuta kasnije Pavel Šulc je vratio prednost na stranu francuskog sastava. U ranije odigranom susretu Ludogorec i PAOK su odigrali 3-3, a za solunski sastav je Luka Ivanušec upisao asistenciju. 

UEFA Europa League - PAOK v SK Brann
Foto: Alexandros Avramidis

Bila je to sjajna utakmica, domaćin je poveo, PAOK je potom okrenuo rezultat s dva gola, Ludogorec je zatim zabio dva gola, no Grci su u samoj završnici ipak izvukli bod. Petar Stanić je doveo domaćine u vodstvo u 33. minuti, izjednačio je Kiril Despodov u 39. minuti na asistenciju Luke Ivanušeca, da bi Alessandro Vogliacco u 48. minuti okrenuo rezultat. Uslijedila su dva gola domaćina, izjednačio je Oliver Verdon u 71. minuti, a šest minuta kasnije Ivajlo Čočev je zabio za 3-2. Ipak, u 90. minuti izjednačio je Anestisa Mythou. Ivanušec je igrao sat vremena za PAOK, dok Dejan Lovren nije nastupio. 

Midtjylland je pobijedio Genk sa 1-0, a gol odluke zabio je u 17. minuti Cho Gue-Sung. Martin Erlić nije nastupio za domaćine. Nottingham Forest je na gostovanju slavio 2-1 protiv Utrechta. Kalimuendo (52) i Jesus (88) su zabili za Forest, a Der Hoorn (73) za domaćine. Ferencvaros je identičnim rezultatom pobijedio Rangers. Škoti su poveli u 27. minuti golom Bojana Miovskog, izjednačio je Bence Otvos u sudačkoj nadoknadi, da bi Barnabas Varga u 72. minuti doveo mađarski sastav do prednosti.

Stuttgart je rutinski sa 4-1 porazio Maccabi Tel Aviv. Lorenz Assignom (24), Tiago Tomas (37), Max Mittelstadt (50-11m) i Josha Vagnoman (90+4) su zabili za Stuttgart, dok je pogodak za goste postigao Roy Revivo (52). Vode Lyon, Midtjylland i Aston Villa sa po 15 bodova, dok po 14 imaju Betis, Freiburg i Ferencvaros. Dinamo je na 25. mjestu sa sedam bodova.

