Ovo su svi parovi osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa
Najmasovnije hrvatsko nogometno natjecanje posebno je po mnogočemu. Donosi pregršt uzbuđenja, gostovanje najjačih hrvatskih klubova u malim mjestima i nudi priliku niželigaškim klubovima da prirede nogometnu feštu i pokušaju srušiti Golijata.
To, pak, ove sezone u šesnaestini finala nismo doživjeli. Hrvatski nogometni kup ulazi u fazu osmine finala, a gledat ćemo čak jednog četvrtoligaša (Kurilovec), dvojicu trećeligaša (Varteks, Mladost Ždralovi) i trojicu drugoligaša (Cibalia, Karlovac, Rudeš. BSK).
Naši najjači klubovi lakoćom su apsolvirali plasman u daljnju fazu. Dinamo je slavio protiv imenjaka iz Predavca (6-0), Rijeka se mučila sat vremena pa demolirala Maksimir (4-0), a najveće probleme imao je Hajduk koji je, kao posljednji ušao u osminu finala, pobijedivši četvrtoligaša Koprivnicu (4-1) s igračem više. Iako to rezultat ne sugerira, domaćin je pošteno namučio Splićane, smanjio na 2-1, ali više od toga nije mogao.
Sada su poznati i svi parovi osmine finala. Dinamo će gostovati kod Karlovca koji je lider druge lige, Hajduk će u Vinkovce na noge Cibaliji, a Rijeku čeka neugodni trećeligaš Mladost iz Ždralova.
Parovi osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa:
- Karlovac - Dinamo
- Cibalia - Hajduk
- Mladost Ždralovi - Rijeka
- BSK - Slaven
- Kurilovec - Istra
- Varaždin - Osijek
- Rudeš - Gorica
- Lokomotiva - Varteks
