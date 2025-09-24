Ovo su svi parovi osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa

Najmasovnije hrvatsko nogometno natjecanje posebno je po mnogočemu. Donosi pregršt uzbuđenja, gostovanje najjačih hrvatskih klubova u malim mjestima i nudi priliku niželigaškim klubovima da prirede nogometnu feštu i pokušaju srušiti Golijata.

Pokretanje videa... 01:08 Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

To, pak, ove sezone u šesnaestini finala nismo doživjeli. Hrvatski nogometni kup ulazi u fazu osmine finala, a gledat ćemo čak jednog četvrtoligaša (Kurilovec), dvojicu trećeligaša (Varteks, Mladost Ždralovi) i trojicu drugoligaša (Cibalia, Karlovac, Rudeš. BSK).

Rijeka: SuperSport Hrvatski nogometni kup, finale, 2. utakmica, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Naši najjači klubovi lakoćom su apsolvirali plasman u daljnju fazu. Dinamo je slavio protiv imenjaka iz Predavca (6-0), Rijeka se mučila sat vremena pa demolirala Maksimir (4-0), a najveće probleme imao je Hajduk koji je, kao posljednji ušao u osminu finala, pobijedivši četvrtoligaša Koprivnicu (4-1) s igračem više. Iako to rezultat ne sugerira, domaćin je pošteno namučio Splićane, smanjio na 2-1, ali više od toga nije mogao.

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Sada su poznati i svi parovi osmine finala. Dinamo će gostovati kod Karlovca koji je lider druge lige, Hajduk će u Vinkovce na noge Cibaliji, a Rijeku čeka neugodni trećeligaš Mladost iz Ždralova.

Parovi osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa:

Karlovac - Dinamo

Cibalia - Hajduk

Mladost Ždralovi - Rijeka

BSK - Slaven

Kurilovec - Istra

Varaždin - Osijek

Rudeš - Gorica

Lokomotiva - Varteks