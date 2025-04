Ovo su zvijezde Hajduka, Rijeke i Dinama kojima istječu ugovori

U jeku je žestoka borba za naslov u HNL-u. Ostalo je još osam kola do kraja sezone, a Hajduk zasad drži tron s bodom više od Rijeke, dok je Dinamo sve dalje od obrane naslova, zamrznut je na minus osam.

Završnica sezone je u glavnom fokusu, a dok su igrači i treneri posvećeni borbi za trofeje, jednim krajičkom oka treba pogledati i u budućnost, a za to su zaduženi sportski direktori. Dok su zatrpani slaganjem igračke križaljke i planiranjem ulaznih i izlaznih transfera, morat će pripaziti i na ono što se događa u njihovom dvorištu. A to je da nekolicini igrača Dinama, Hajduka i Rijeke na ljeto istječu ugovori. Pa idemo redom, kako to nalaže ljestvica.

Mostar: Prijateljska nogometna utakmica HŠK Zrinjski - HNK Hajduk | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Hajduk bi na ljeto mogao ostati bez kapetana Lovre Kalinića (35) kojem istječe ugovor. Vratio se u klub prije četiri godine i pokrenuo val dolazaka Marka Livaje, Filipa Krovinovića, Josipa Brekala, Ivana Perišića, Ivana Rakitića. Duša i srce splitske svlačionice, ali problem je što je većinu sezone zabetoniran na klupu. Ivan Lučić svrgnuo ga je s 'jedinice', odigrao je tek četiri utakmice. Njegova ljubav prema klubu je neupitna, da se njega pita, ostao bi tu do kraja karijere. On je taj koji drži pozitivnu atmosferu u svlačionici i jedan je od lidera, Hajduk bi ga sigurno htio i dalje imati, ali pitanje je kako on razmišlja jer naravno da nikome nije lako sjediti na klupi. A obzirom da su 34 godine vrlo mlade za golmana, pred njim bi moglo biti još nekoliko godina karijere.

Ugovor istječe i Josipu Elezu (30) koji se prije četiri vratio u Hajduk, ali ove sezone je tek rezerva. Odigrao je 11 utakmica. Aleksandar Trajkovski (32) stigao je u rujnu 2023. godine s renomeom iskusnog igrača iz Serie A, no ispostavio se promašajem. Poprilično neupotrebljiv je i kod Gattusa kod kojeg je odigrao tek deset utakmica i zabio jedan gol pa je gotovo sigurno da će otići na ljeto. Prošle sezone zabio je sedam, ali većinu u periodu kada je Hajduk ispao iz borbe za titulu.

Split: Hajduk i Lokomotiva sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ivan Rakitić (36) ljetos je došao u Hajduk, mnogi će se složiti, kao najveće pojačanje u povijesti HNL-a. I vrlo brzo je to pokazao na terenu, postao je lider i bitan kotačić u borbi za naslov. I njegov ugovor istječe krajem lipnja, ali tu ništa ne bi trebalo biti upitno. Ima opciju produljenja na još jednu godinu i to će vrlo vjerojatno aktivirati jer želja mu je završiti karijeru na Poljudu.

Gattuso će ostati i bez Stipe Biuka (22) i Jana Mlakara (26) kojima istječe posudba. Do ljeta je tu i Nazarij Rusin (26), splitski klub može ga otkupiti za 2,5 milijuna eura, ali malo je vjerojatno da će to i napraviti. Zimus su Poljud napustili mladići Borna Buljan (19), Madžid Šošić (22) i Mate Antunović (21), a za njima će uskoro i Elvis Letaj (21) te Niko Đolonga kojima istječu ugovori na ljeto.

Marokanac Yassine Benrahou koji je, po ugovoru, još igrač Hajduka, otišao je na posudbu u Caen, ali kako ga je Gennaro Gattuso zimus izbacio iz momčadi, neće mu dati novu priliku pa bi sportski direktor Francois Vitali morao uskoro razriješiti i njegovu situaciju.

Igrači Hajduka kojima istječe ugovor na ljeto:

Lovre Kalinić

Josip Elez

Aleksandar Trajkovski

Ivan Rakitić

Niko Đolonga

Elvis Letaj

Dinamo bi ovog ljeta mogao ostati bez dugogodišnjih nositelja igre. Ugovori istječu Kevinu Theophileu-Catherineu (35) i Stefanu Ristovskom (33). Francuski nogometaš je, možemo slobodno reći, legenda kluba. Tu je od 2018. godine, osvojio je šest naslova prvaka i dva Kupa, a u ljeto 2023. godine otišao je nakon isteka ugovora. Nekoliko mjeseci bio je bez kluba, Dinamu je trebao stoper pa se na koncu vratio na Maksimir i opet postao nezamjenjiv u prvoj postavi.

Osijek i Dinamo sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ristovski je, pak, stigao u Dinamo u veljači 2021. godine, bio je bitna figura na putu do brojnih trofeja i postao je jedan od kapetana. Prije samo nekoliko mjeseci, tijekom priprema u Turskoj, čelnici su im pripremali nove ugovore, ali uz smanjena primanja. Obojica su to prihvatila, no u međuvremenu su se u klubu dogodili brojni potresi. Modri su već dva mjeseca bez sportskog direktora Marka Marića, a nakon loših rezultata u proljetnom dijelu sezone i praktički oproštaja od naslova prvaka, klupski vrh je odlučio ići u redizajn momčadi. I upravo zbog toga su stopirali pregovore s dvojicom senatora pa je u ovome trenutku poprilično teško reći hoćemo li ih i sljedeće sezone gledati u plavom dresu.

Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A tu više, gotovo sigurno, neće biti Marka Roga (29). Istječe mu posudba i vraća se u Cagliari, baš kao i Bartol Franjić (25) koji će put Wolfsburga. Dinamo ima opciju otkupa ugovora mladog lijevog beka Jana Oliverasa (20) iz Rome, ali to se neće dogoditi jer nije odigrao niti jednu utakmicu ove sezone.

Klub će se na ljeto rastati i sa starosjediocem Sadeghom Moharramijem (29). Gotovo godinu dana nije ga bilo zbog teške ozljede koljena, Nenad Bjelica koristio ga je na nekoliko utakmica, a Fabio Cannavaro u potpunosti otpisao.

Igrači Dinama kojima istječe ugovor na ljeto:

Kevin Theophile-Catherine

Stefan Ristovski

Sadegh Moharrami

Rijeka ima najveće glavobolje što se tiče isteka ugovora jer još nije uspjela nagovoriti na ostanak jednog od najboljih igrača. Sličnu dramu s Lindonom Selahijem (25) imali su i prošle godine kada nije htio produžiti ugovor pa ga je bivši trener Željko Sopić poslao na tribine. Ipak, predomislio se albanski nogometaš i potpisao je produljenje do ljeta ove godine. No, opet ista priča. Klub mu je nudio novi ugovor, s boljim uvjetima, no on je odbio potpisati. Ipak, nisu ga poslali na tribine, prihvatili su činjenicu da će na ljeto otići kao slobodan igrač pa ga ostavili u momčadi Radomira Đalovića gdje je jedan od najboljih igrača u borbi za ostanak.

Osijek i Rijeka sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Bruno Goda (26) stigao je u Rijeku prije dvije i pol godine, bio je nezamjenjiv na lijevom beku, ali ove sezone pao je u zaborav. Odigrao je tek četiri utakmice, izbacio ga je iz sastava Mauro Devetak i teško je vjerovati da će ljeto dočekati u riječkom dresu.

Bruno Burčul (20) odigrao je tek jednu utakmicu, minutu protiv Osijeka, što mu je bio i debi za prvu momčad. Golman David Nwokolor (28) igrač je s najvećim stažem u Rijeci, na Rujevicu je stigao prije deset godina. Većinom je išao na posudbe pa je skupio tek dva nastupa za prvu momčad. Trenutno igra na posudbi u Opatiji i ovaj Nigerijac će tamo odbrojiti posljednje dane kao igrač s ugovorom u Rijeci.

Nais Djouahra (25) jedan je od igrača koji je eksplodirao pod vodstvom Radomira Đalovića. U početku je bio osuđen na klupu, a onda je postao udarni član i jedan od najboljih igrača Rijeke. Zabio je tri gola i četiri puta asistirao u 20 utakmica. Jasno je kako ga na Rujevici žele zadržati pod svaku cijenu, ali sve je manje vremena za to.

Ugovor na ljeto istječe i Dejanu Petroviču (27), pouzdanom veznjaku koji se isprofilirao kao jedan od ključnih igrača, ali navijači ne moraju brinuti. Klub ima opciju produljenja na još godinu dana.

Igrači Rijeke kojima istječe ugovor na ljeto:

Lindon Selahi

Dejan Petrovič

Bruno Goda

Bruno Burčul

Nais Djouahra

David Nwokolor