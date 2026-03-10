Ovo u Tottenhamu nije viđeno 144 godine! Tudor: Ne želim previše govoriti u ovom trenu

Igor Tudor doživio je novu katastrofu na klupi Tottenhama. Atletico Madrid pobijedio je Spurse 5-2 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka i tako produbio krizu londonskog kluba. Ovo je šesti poraz Tottenhama u nizu što mu se nije dogodilo nevjerojatne 144 godine! Hrvatski strateg je u velikim problemima, a komentirao je poraz za TNT Sports.

Foto: Matthew Childs

- Nakon što vidite što se dogodilo, očito je bila pogrešna odluka staviti Antonina Kinskog u početnu postavu. U tom trenutku bilo je ispravno staviti ga u početnu postavu jer je ovo drugačije natjecanje, ali dogodilo se ono što se dogodilo. Nije trenutak za komentiranje zamjene Kinskog. Bila je to čudna utakmica. Poklonili smo im tri gola. Ispričavamo se našim navijačima - rekao je pa dodao:

- Ovo je težak trenutak i sve izgleda kao da će krenuti po zlu. Izgleda kao da sve ide protiv nas. Moram nastaviti raditi i ne želim previše govoriti. Teško je sve objasniti. Usredotočen sam na rješavanje problema, kao i igrači. Moramo ostati pozitivni. Ne radi se o meni, moramo ostati mirni, manje pričati. Bolje manje pričati. Sada nije vrijeme za velika objašnjenja.

Ostaje pitanje koliko će ga Spursi držati na klupi ako se ovo nastavi. Ovime je Tottenham praktički ispao iz Lige prvaka, a u Premier ligi se bori za ostanak. Nevjerojatno koliki peh ima Tudor na klupi Spursa te se svaku utakmici nešto dogodi, ali je isto tako jasno da momčad ne igra dobro s njim na klupi.