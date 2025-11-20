Ozana Radić europska prvakinja u taekwondou! 'Ponosni smo'

Hrvatska reprezentativka u taekwondou Ozana Radić postala je europska juniorska prvakinja u kategoriji do 52 kilograma na prvenstvu koje se održava u gradu Aigleu u Švicarskoj.

"Ozana je kroz sve borbe pokazala iznimnu smirenost, snagu i kvalitetu, te još jednom potvrdila svoj rad, predanost i klupsku disciplinu", poručili su iz njenog kluba Champion iz Zagreba.

Istaknuli su kako je njezin uspjeh rezultat zajedničkog rada sportašice, trenera i cijelog tima. "Čestitamo Ozani, trenerima i cijelom timu na vrhunskom rezultatu. Ponosni smo na vas", poručili su iz kluba.

Radić je do do finala najprije svladala predstavnicu Azerbajdžana s 2-0, zatim u četvrtfinalu istim rezultatom predstavnicu Francuske, a u polufinalu s: 2-1 predstavnicu Finske. U finalu je bila bolja od grčke tekvondoistice Magdalini Klakalu s 2-0 što joj je donijelo zlato.

Ovo je treća medalja i drugo zlato za Hrvatsku na ovom europskom prvenstvu nakon zlata kojeg je u kategoriji do 42 kg osvojila Petra Uglešić i srebra u kategoriji do 46 kg Sofije Hinić.

Ozana Radić je već osvojila kadetsku europsku broncu 2023. u Beogradu, a prošle godine je zauzela visoki plasman 5.-8. mjesta na svjetskom juniorskom prvenstvu u Južnoj Koreji 2024.

U četvrtak su na tatami izašli još i Šimun Kurtić (TK Marjan, do 63 kg), Marin Ćurković (TK Marjan, do 59 kg), Patrik Kolaković (TK Pantera, do 55 kg), Ana Lučić (TK Marjan, do 55 kg) i Dora Radek (TK Ion, do 49 kg).