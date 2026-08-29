Ozana Radić je osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu u Kini

Ozana Radić, članica zagrebačkog Championa, osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu za žene u taekwondou koje se održava u Taiyuanu u Kini, čime je hrvatskom taekwondou donijela još jedno veliko odličje s najvećih međunarodnih natjecanja.

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Pokretanje videa... 02:00 Intervju Ozana Radić | Video: Hrvatski taekwondo savez

Radić je na putu do svjetske bronce ostvarila četiri uzastopne pobjede. U prvom kolu svladala je Španjolku Almu Mariju Perez rezultatom 2-1, nakon čega je bila bolja od Japanke Yuzuho Katoh 2-0 te Uzbekistanke Laylo Kashanove također rezultatom 2-0. U četvrtfinalu je s uvjerljivih 2-0 pobijedila Chin Yun Chiang iz Kineskog Tajpeha i osigurala mjesto u polufinalu te najmanje brončanu medalju.

U borbi za finale Radić se susrela s Kineskinjom Ju Zuo. Nakon neizvjesne borbe kineska predstavnica slavila je rezultatom 2-1, čime je Ozana završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu s brončanom medaljom.

Ovo je ujedno deseta medalja hrvatskih taekwondo sportaša u kontinuitetu na posljednja tri velika međunarodna natjecanja. Na Europskom prvenstvu u Münchenu osvojene su četiri medalje – Nika Karabatić srebro te Ivan Šapina, Leon Hrgota i Marko Golubić bronce.

Uslijedilo je pet medalja na Mediteranskim igrama u Tarantu, gdje su srebra osvojili Josip Teskera, Sofija Hinić i Ivan Šapina, a bronce Marko Golubić i Leon Hrgota. Niz velikih rezultata sada je nastavila Ozana Radić osvajanjem brončane medalje na Svjetskom prvenstvu za žene u Taiyuanu.