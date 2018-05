Özil se slikao s Erdoganom i razbijesnio njemačke navijače

Njemački reprezentativci turskog porijekla Mesut Özil i Ilkay Gündogan šokirali su svoju zemlju nakon što su objavljene slike sa susreta njih dvojice i turskog premijera Tayyipa Erdogana. S njima se slikao i turski reprezentativac Cenk Tosun, dok navodno Emre Can koji je također bio pozvan, nije htio doći.

Susreli su se u Londonu, gdje su igrači uručili dres turskom predsjedniku, što je on to lukavo iskoristio za predizbornu kampanju. Gündogan je objavio sliku s Erdoganom uz poruku "S velikim poštovanjem prema mojem predsjedniku", što su oštro osudili njemački mediji. Tako je Bild objavio naslov: "Za Njemačku igraju, za Erdogana se bore".

The Turkish football stars Mesut #Özil, Ilkay #Gündogan, who play for #Germany, and Cenk #Tosun have gifted their signed jerseys to the #Turkish President #Erdogan.



Will Germany kick them now out, because they met a "dictator", as German media regularly claims? pic.twitter.com/3w4PrpPUxB