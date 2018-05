Ozlijedio se Romero! Gaučosi ostali bez svog prvog golmana

Do Svjetskog prvenstva je ostalo malo više od 20 dana, a reprezentacije su polako počele sa pripremama. Protivnici Hrvatske u skupini D, Argentina, doživjeli su veliki hendikep uoči početka SP-a. Prvi golman gaučosa Sergio Romero (31) ozlijedio je desno koljeno na treningu reprezentacije.

Argentina's number one Sergio Romero has been ruled out of the World Cup.https://t.co/N8Y4UwIDkO pic.twitter.com/6eX6SlxPsO