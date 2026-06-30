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LAKŠA OZLJEDA

Ozlijedio se sin Liliana Thurama, krvnika 'vatrenih' iz 1998.

Piše HINA,
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Ozlijedio se sin Liliana Thurama, krvnika 'vatrenih' iz 1998.
Foto: Claudia Greco
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Thuram je u dresu milanskog Intera postigao 18 pogodaka uz devet podijeljenih asistencija tijekom 44 nastupa

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Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps najavio je da za dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Švedske ne računa na napadača Marcusa Thurama. Utakmica se igra u New Jerseyju, ovog utorka s početkom u 23 sata po srednjeeuropskom vremenu, a Thuram, sin Liliana Thurama koji je Hrvatskoj u polufinalu Svjetskog prvenstva 1998. godine zabio dva gola, otpao je zbog ozljede mišića.

Foto: FIFA TV/YouTube

Izbornik Deschamps je dodao da nije u pitanju teža ozljeda, ali i da je upitno kada bi Thuram mogao biti spreman za normalne nastupe. Iako je riječ o sjajnom napadaču Thuram je dosad dobivao mrvice na Svjetskom prvenstvu te se pored Mbappea, Dembelea, Douea ili Barcole teško probijao u momčad. Na dvije utakmice je ostao na klupi za pričuve, dok je jedino protiv Iraka zaigrao i to u samom finišu, od 91. minute.

Francuska je u grupnoj fazi pobijedila u svim nastupima, 3-1 protiv Senegala, 3-0 protiv Iraka te 4-1 protiv Norveške. Tijekom prošle sezone Thuram je u dresu milanskog Intera postigao 18 pogodaka uz devet podijeljenih asistencija tijekom 44 nastupa.

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