Ozlijedio se sin Liliana Thurama, krvnika 'vatrenih' iz 1998.

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps najavio je da za dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Švedske ne računa na napadača Marcusa Thurama. Utakmica se igra u New Jerseyju, ovog utorka s početkom u 23 sata po srednjeeuropskom vremenu, a Thuram, sin Liliana Thurama koji je Hrvatskoj u polufinalu Svjetskog prvenstva 1998. godine zabio dva gola, otpao je zbog ozljede mišića.

Foto: FIFA TV/YouTube

Izbornik Deschamps je dodao da nije u pitanju teža ozljeda, ali i da je upitno kada bi Thuram mogao biti spreman za normalne nastupe. Iako je riječ o sjajnom napadaču Thuram je dosad dobivao mrvice na Svjetskom prvenstvu te se pored Mbappea, Dembelea, Douea ili Barcole teško probijao u momčad. Na dvije utakmice je ostao na klupi za pričuve, dok je jedino protiv Iraka zaigrao i to u samom finišu, od 91. minute.

Francuska je u grupnoj fazi pobijedila u svim nastupima, 3-1 protiv Senegala, 3-0 protiv Iraka te 4-1 protiv Norveške. Tijekom prošle sezone Thuram je u dresu milanskog Intera postigao 18 pogodaka uz devet podijeljenih asistencija tijekom 44 nastupa.