Ozljede poharale Hrvatsku: Ostali smo bez važnog aduta!

Hrvatska rukometna reprezentacija od 15.15 sati igra utakmicu za brončanu medalju protiv Islanda u danskom Herningu. Put do samog kraja EP-a nije bio lagan, imali smo dva poraza, ali i dalje priliku osvojiti četvrtu brončanu medalju s Europskih prvenstava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!' | Video: 24sata/Pixsell/Hrvatski rukometni savez

Međutim, ostali smo bez Dominika Kuzmanovića, našeg prvog vratara, a njegovo mjesto zauzet će Dino Slavić. Dagur Sigurdsson odlučio je tko će imati priliku za nastup protiv Islanda.

Sastav je prije samog prvenstva bio krnji zbog ozljeda i oproštaja legendi, a trenutačno smo u smjeni generaciji. Nakon prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva od reprezentacije su se oprostili nositelji igre Ivan Pešić, Domagoj Duvnjak i Igor Karačić.

Tijekom nadolazećeg perioda vidjet ćemo nova lica u reprezentaciji poput Zlatka Raužana, Dijana Ćeška, Dine Slavića itd. Zvonimir Srna oporavio se od ozljede tik pred EP kao Luka Lovre Klarica, Tin Lučin, a Marin Šipić, naš heroj protiv Mađara prošle godine, imao je previše problema s koljenom i nije mogao putovati s ekipom.

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na prvenstvu smo ostali bez ponajboljeg reprezentativca Zvonimira Srne nakon susreta sa Slovenijom, a s velikom prisutnošću boli u stopalu igra naš najbolji strijelac turnira i kapetan Ivan Martinović. David Mandić je ozlijedio list protiv Nijemaca, ali očekuje se da će nastupiti protiv Islanda. Znamo koliko znači našim rukometašima predstavljati Hrvatsku, a to govore i iznimni uspjesi te činjenica da od svih velikih natjecanja zlato nemamo samo s Europskih prvenstava.

Utakmica počinje u 15.15 sati i moći ćete je pratiti na RTL-u.