'Pa Arsenalovi golmani htjeli su se poubijati jedan s drugim!'

Današnji golman Minnesote Uniteda na posudbi iz Readinga Vito Mannone (31) otkrio je detalje iz života u Arsenalu i kako je teško bilo između dvije 'vatre' kad su prva dva golmana topnika bili Jens Lehmann i Manuel Almunia.

Mannone je u Arsenalu bio od 2006. do 2013. godine, a bitka dvojice rivala koji su bili ispred njega pretvorila se u pravo neprijateljstvo 2007./08.

I dok su golmani uglavnom podrška jedan drugome, Nijemac i Španjolac otišli su u drugu krajnost. Pogotovo nakon što je Arsene Wenger u jednom trenutku zamijenio Lehmanna Almunijom, nakon što je Nijemac zaredao s pogreškama.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

Lehmannu je trenerova odluka pala jako teško i česti su bili sukobi na treninzima, a i u javnim istupima golmani su se prepucavali.

U travnju 2008., uoči derbija s Manchester Unitedom, Almunia je priznao da više i ne razgovara sa suigračem.

- Svakoga se jutra probudim i znam da će biti isto. Svakoga sam dana morao trpjeti isto otkako je ispao iz prve momčadi - govorio je Almunia, i objašnjavao:

- Ali briga me za njega, neka govori što želi, njegov problem. I ne znam zašto bih se ja trebao truditi razgovarati s njim. Ne želim pričati s njim. Da je netko bitan, potrudio bih se, ali nije...

Mannone je došao kao tinejdžer i te je sezone bio treći golman. Iz prve je ruke svjedočio netrpeljivosti, a nerijetko se našao i između dvije vatre.

- Jens je bio vrlo agresivan golman, pogotovo prema Almuniji - rekao je Mannone za Goal.

- Bilo mi je jako teško jer pokušavao sam učiti, a oni dvojica su se pokušali poubijati! Kad bismo, primjerice, radili vježbe poput ubačaja ili udaraca, trebamo pomagati jedan drugome. Od njih je nisam imao niti su je jedan drugome pružali...

Lehmann se tog sukoba dotaknuo u autobiografiji 2017.

Foto: IAN WALTON

- Nicklas Bendtner je skočio s podignutim laktom i zabio mi gol glavom. Pomoćni je trener gol poništio zbog prekršaja u napadu, a moj prijatelj Almunia s drugog je kraja terena vikao 'Hej, kakav faul, pa to je regularan gol!' Kad je utakmica završila, prišao sam mu i rekao: 'Slušaj, kad se nešto događa pred mojim golom, ti nemaš što vikati!' Tad je iz njega izišao sav bijes. 'Što hoćeš, bastardo? Zašto me vrijeđaš?' Ja sam počeo vikati na njega 'Umukni, j*** ni bastardo! Eto, barem sad govoriš ono što misliš o meni. To je tvoj stvarni karakter, da vrijeđaš kolege!' Dotad su i suigrači i trener uočili našu svađu i smirivali nas, te suzdržavali Almuniju da me ne udari. Ja bih, naravno, volio da je izgubio kontrolu, jer to bi značilo da sam se riješio rivala. Nažalost, ohladio se...

Takvo razdvajanje posvađanih suigrača bilo je često, dok Lehmann nije otišao iz kluba 2008.

- Ja ih nisam razdvajao. Bio sam mlad, a njih su se dvojica stalno svađali. Pa svaki je trening bio kao finale Lige prvaka! Nisi smio promašiti ili pogriješiti. Ali, i to mi je pomoglo da napredujem.