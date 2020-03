Pa dokle? Hajdukov promašaj opet napustio klub bez minute

Riječ je o napadaču koji je drukčijeg profila i karakteristika u odnosu na ono što imamo u kadru. Gledali smo na to da bude u okviru naših financijskih mogućnosti, a da dobijemo igrača koji će biti jedna opcija više u ofenzivnom dijelu momčadi. Nadam se da će svoju prigodu iskoristiti na najbolji mogući način.

Poznato? Tako je prije više od pola godine govorio Saša Bjelanović, sada bivši sportski direktor Hajduka, o Ivanu Bulosu, Peruancu hrvatskih korijena koji je za manje od tri mjeseca kasnije otišao s Poljuda bez odigrane minute.

"Plafon" mu je bilo sjedenje na klupi u utakmici protiv Varaždina, a u Splitu više nisu mogli ni željeli čekati da se oporavi i spremi zaigrati nogomet - ono za što je i stigao.

Međutim, takva "preporuka" Bulosu nije bila problem u pronalasku novog kluba. Uzeo ga je peruanski prvoligaš Sport Boys koji je čak i nadmašio Hajduk. Bulosa se riješio za mjesec dana! Pogađate, također bez odigrane minute.

Razlog? Korona virus kao prvi, a kao drugi, nećete vjerovati, ozljeda. Nekadašnji reprezentativac Perua (da, i to je bio) teže je ozlijedio koljeno i čeka ga još jedna poduža stanka i operacija' koju bi trebao obaviti u Miamiju, no s obzirom na cijelu situaciju u svijetu, veliko je pitanje kada će to biti izvedivo.

Pa ako se nakon ovog za njega nađe novi poslodavac, onda stvarno za svakog ima nade...