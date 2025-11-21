Obavijesti

BIZARNA OZLJEDA

Pa gdje gledaš, Cole? Zvijezda Chelseaja slomila prst kod kuće

Cole Palmer trebao se vratiti na teren nakon ozljede, ali moratće i duže pauzirati iz bizarnih razloga. Naime, kod kuće je lupio prstom u vrata i slomio ga te će morati i to sanirati prije povratka na teren

Premda je njegov oporavak od ozljede prepone pri kraju, veznjak Chelseaja Cole Palmer (23) morat će odgoditi povratak na teren nakon što je kod kuće slomio prst na nozi.  Menadžer londonskog kluba Enzo Maresca je na konferenciji za medije otkrio kako je mladi veznjak slomio mali prst na lijevoj nozi nakon što je kod kuće slučajno udario u vrata.

Premier League - Brentford v Chelsea
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

- Nažalost, prije dva dana imao je nesreću kod kuće slomivši prst na nozi. Razočaravajuće je, ali takve se stvari događaju - kazao je talijanski stručnjak.

Palmer će sigurno propustiti subotnji ogled protiv Burnleyja, ogled protiv Barcelone u Ligi prvaka u utorak, te derbi protiv Arsenala iduće nedjelje.

- Bio je vrlo blizu povratka nakon problema s preponama. Što je jako dobro, ali onda se dogodio ovaj problem s prstom na nozi. Nije ništa ozbiljno, ali treba mu još malo vremena za oporavak - dodao je Maresca.

Londonski "Bluesi" trenutačno se nalaze na trećem mjestu Premier lige sa 20 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala, dok su u Ligi prvaka na 12. poziciji sa sedam bodova iz četiri kola.

