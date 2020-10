Može li ga itko zaustaviti? Sjajni Kramarić zabio predivan gol!

Kramarić je ušao u šesnaesterac, krenuo pucati desnom nogom i prevario trojicu protivničkih igrača i poslao ih u obližnju trgovinu. Loptu si prebacio na lijevu nogu i prebacio golmana za 1-0...

<p>Hrvatski reprezentativac<strong> Andrej Kramarić</strong> igra u životnoj formi! Nakon sedam golova u posljednje tri utakmice, Krama je opet zabio. I to kako!</p><p>Njegov<strong> Hoffenheim</strong> poveo je protiv <strong>Eintrachta</strong> 1-0 u 18. minuti, a hrvatski reprezentativac napravio je dar-mar u domaćem šesnaestercu.</p><p>Baumgartner je vukao loptu u Eintrachtovu polovicu i proslijedio ju Kramariću koji je bio u naletu. Ušao je u šesnaesterac, krenuo pucati desnom nogom pa prevario trojicu protivničkih igrača i poslao ih u obližnju trgovinu. Loptu si prebacio na lijevu nogu i fantastično plasiranim udarcem prebacio golmana i pogodio desne rašlje...</p><p>Trenutno je 1-1, a Eintracht je izjednačio u 55. minuti golom Kamade.</p><p>Njegova nevjerojatna forma sigurno raduje i izbornika Zlatka Dalića jer hrvatsku reprezentaciju za tjedan dana očekuje utakmica protiv Švedske u Ligi nacija, a tri dana kasnije i Francuska. Ovakav Krama će nam biti prijeko potreban.</p><p>Kramarić je prošlu sezonu završio s nevjerojatna četiri gola koja je zabio Borussiji Dortmund, a ovo mu je u novoj sezoni čak osmi gol u četiri utakmice. Zabio je tri Kölnu, dva Bayernu i dva u Kupu protiv Chemnitzera. Nije ga uspio zaustaviti ni Eintracht.</p><p>Hoffenheim je klub koji mora prodavati kako bi normalno funkcionirao. Tijekom svih ovih godina brojne zvijezde napustile su klub, ali hrvatski reprezentativac je i dalje tu. Svake godine trpa i najbolji je strijelac u povijesti Hoffenheima. No je li stiglo vrijeme za iskorak? Bayern je itekako zagrizao za njega nakon što im je utrpao dva gola. </p><p>- Dobro znam Kramarića, ponajbolji je napadač Bundeslige, ima ogromne kvalitete, ali trenutačno ne znam ništa - rekao je Hansi Flick, trener bavarskog diva.</p><p>U Hoffenheim je stigao 2016. godine, prvo na posudbu, a onda su ga Nijemci otkupili od Leicestera. U 154 utakmice zabio je čak 78 golova uz 30 asistencija i već odavno postao najbolji strijelac u povijesti kluba. A on i dalje trpa...</p>