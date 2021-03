Gol protiv Švicarske? Čisti poklon njihovog golmana. Prvo je krivo ispucao loptu, a onda se i poskliznuo dok je bio u kontra kretanju, ma najbitnije da je sve po nas dobro ispalo, sa smiješkom nam dan poslije pobjede nad Švicarskom kaže Luka Ivanušec (22).

Hrvatska U-21 reprezentacija stigla je do prve pobjede na Europskom prvenstvu, mlade nade Igora Bišćana u dramatičnoj su utakmici svladale (3-2) Švicarsku. Bila je to prva pobjeda "mini-vatrenih" u povijesti europskih prvenstava do 21 godine, i to iz tek 11. pokušaja.

- Nismo se baš naspavali, tako je to poslije velikih utakmica. Svi smo u hotelu još bili pod dojmom utakmice, malo smo se dulje družili, ali nismo pretjerali. Svjesni smo da nas za par dana očekuje važna utakmica s Engleskom - priča Luka Ivanušec, pa dodaje:

- Umor? A osjeti se umor, skupilo se dosta utakmica i u Dinamu, a sada ćemo tu u devet dana odigrati tri dvoboja. Ali, svima je isto, moramo biti spremni. Na ovom Euru se stvarno igra na visokoj razini, to je bilo i očekivano. Mogu reći da je ovo stvarno razina visokog europskog nogometa, ipak tu ima puno igrača iz Liga petica.

Hrvatska protiv Portugala nije bila prava, ali sada ste protiv Švicaraca popravili stvar...

- Ma još postoji žal za tom utakmicom protiv Portugala, imate osjećaj da ste mogli dati više, a niste. I to je najgori osjećaj kod sportaša, kada si poslije utakmice imate nešto za predbaciti. Srećom, protiv Švicarske smo ispravili svoje greške, pokazali kako moramo igrati napadački, mi jednostavno nismo momčad koja se može stalno braniti.

Je li bilo straha u završnici utakmice protiv Švicaraca?

- Auuu, bilo je straha. Ne znam što se dogodilo, primili smo dva baš nespretna gola, oba iz situacija kada smo mi kontrolirali loptu. Prvo ta ruka i penal, a onda još i autogol. Ne smije nam se to događati, srećom sve je dobro ispalo. Ali, Švicarska je odlična, vrhunska momčad, pa oni su u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo imali bodova kao i Francuska.

U Sloveniji praktički vlada "lockdown", sve je zatvoreno, kako vi provodite slobodno vrijeme?

- Zatvoreni smo u hotelu i ne izlazimo van. Družimo se, uvijek pronađemo i neku zabavu, bila to Fifa ili stolni nogomet. U Fifi dominiramo Moro i ja, dok su u stolnom nogometu ipak najbolji Bistrović i Erlić.

Znate li da je ovo bila prva pobjeda U-21 reprezentacije u povijesti europskih prvenstava? A ne sjećamo se da je neka generacija bila oslabljena poput vaše...

- Znamo taj podatak, sigurno da nam je drago kako smo baš mi ušli u povijest. Ali, tu ne smijemo stati, niti se time zadovoljiti, možemo još puno više od toga. Svi ovi pojedinci koji nam nedostaju bi nam sigurno donijeli kvalitetu više, ali koga nema, bez njega se može. U ovoj generaciji je uvijek bila bitna momčad, a ne pojedinac.

Zbog brojnih izostanaka priliku u U-21 reprezentaciji su dobili i neki "novi klinci", ima li tu netko da vas je impresionirao svojim kvalitetama na treninzima ili utakmicama?

- Iskreno, oduševljen sam Mariom Vuškovićem koji je jako miran na lopti i Hrvojem Babecom, obojica su stvarno pravi igrači. Da, znam ih i iz HNL-a, ali kroz ovakve treninge i utakmice ipak puno bolje upoznate sve igrače.

Vi ste bili najbolji hrvatski pojedinac protiv Portugala, oduševili ste i protiv Švicarske...

- Pričao sam s izbornikom Igorom Bišćanom, svi mi kažu da sam protiv Švicarske bio dobar, ali ja stvarno nisam bio zadovoljan svojom igrom. Bilo je tu previše izgubljenih lopti, morao sam zabiti i u onoj situaciji kada sam se našao 'jedan na jedan' ispred suparničkog golmana, ma i u individualnom pogledu znam da mogu puno bolje - završio je Ivanušec.