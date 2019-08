'Pa nemaš više što dokazivati, umirovi se, moj veliki brate...'

Kroše u jetru, direkt u glavu i munjevita serija za vraćanje pojasa svjetskog teškaškog prvaka u vlasništvo Stipe Miočića. Omamljeni i iscrpljeni Daniel Cormier ležao je na podu i promatrao u nevjerici što se to upravo dogodilo. Bili su to udarci brzine svjetlosti koji su mu oduzeli pojas, a možda ga i poslali u mirovinu.

Cormier je u dobi od 40 godina odradio zaista fantastičnu borbu i bio puno bolji borac do te kobne četvrte runde u kojoj ga je Stipe srušio, no mnogi smatraju da je vrijeme za kraj i mirovinu. Jedan od njih je i njegov dugogodišnji prijatelj i prvak perolake divizije Max Holloway koji mu je na prijateljski način objasnio kako stvari stoje.

- Ne mogu se više niti sjetiti kako je DC ušao u moj život. On je kao dijete koje sjedi s tobom za ručkom i puno priča samo kako bi mogao pojesti malo tvoje hrane. Stigli smo do ovog trenutka, veliki brate - napisao je Holloway pa nastavio:

- Ostavština se ne temelji na pojasevima koje si uzeo u sportu, ona se mjeri po onome što si ostavio iza sebe. Mnogi od nas ganjamo neke stvari koje želimo. Ne znam što će DC sa svojom obitelji odlučiti. Ali znam da nema više ništa dokazati, a i da ima, mi smo svi tu da bismo to dokazali za njega. A kada i mi završimo, bit će tu nove djece iz Gilroya koja će preuzeti naš sport. A i ona će dokazivati nešto što je već dokazano. A to je da je DC i dalje i uvijek će biti P4P najopakiji čovjek na planeti. Bruce Buffer nije potreban da bi to najavio i odradio svoj posao, ali mi trebamo tebe da odradiš naš. Odmori se i vrati se za stol nešto pojesti, moj veliki brate. Volim te.

On je čovjek koji je u vlasništvu imao pojas iz poluteške i teške kategorije, bio dio fantastičnih borbi protiv Jona Jonesa i Stipe Miočića i sigurno će ostati u pamćenju kao jedan od najvećih boraca koji se ikada borio u UFC.

I sam Cormier je prije borbe najavio mogućnost mirovine ako obrani naslov, no čini se da bi u mirovinu mogao i kao poražen što je i rekao nakon borbe.

- Razgovarat ću sa suprugom i odlučiti je li vrijeme za mirovinu. - poručio je.