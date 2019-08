'Stipe me nazvao nakon borbe i rekao: Tata, ovo je i za tebe...'

Ponosan sam, nemam riječi, rekao je kratko Bojan Miočić, otac novog/starog teškaškog prvaka svijeta. Stipe Miočić je bio u zaostatku, gubio je tri runde od Daniela Cormiera, a onda je u četvrtoj rundi izrežirao nevjerojatan preokret i dotukao ga nokautom.

Slavlje je tada moglo početi. Cormier je prije borbe provocirao, najavljivao pobjedu, isticao Miočićeve mane, a onda je neslavno završio svoju večer pred rasprodanom arenom u kalifornijskom Anaheimu. Zbog toga se među Miočićevima slavilo još i slađe.

- Super se osjećam. Ponosan sam, nemam riječi. Čuo sam se sa Stipom par minuta poslije borbe. Kaže da je sretan i da je napravio to što je zacrtao, da je sretan što je vratio pojas. Kaže to je za mene, i to je za tebe tata. To je to - rekao je Stipin otac Bojan za Novu TV.

Stipe zaradio manje od poraženog Cormiera

Miočić je zasluženo vratio titulu najboljeg teškaša svijeta, a za pobjedu je dobio 550.000 dolara. Pomalo i nepravedno, poraženi Cormier je zaradio 200.000 dolara više. Nakon pobjede, priznanje mu je odao i šef UFC-a Dana White koji nikada nije skrivao da i nije baš najveći obožavatelj američkog borca hrvatskih korijena.

- Smatram ga jednim od najboljih boraca na svijetu. Pogledajte samo kako je ovu borbu odradio. Stipe je vjerojatno najbolji teškaš svih vremena - govori čelni čovjek UFC-a.