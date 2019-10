Pa ovaj čovjek nema sreće! Neymar se opet ozlijedio...

Je li znate nekog čovjeka koji ima više pehova s ozljedama od Neymara? E pa teško je pronaći. Brazilac je prije četiri mjeseca slomio gležanj u utakmici protiv Hondurasa i u suzama je napustio travnjak jer je znao da će propustiti Copu koju su Brazilci na kraju i osvojili bez njega.

U međuvremenu se oporavio i počeo zabijati kao na traci za PSG, ali opet ga je pogodila ozljeda. Neymar je igrao u prvoj postavi za svoju reprezentaciju protiv Nigerije, no izašao je u 12. minuti zbog ozljede lijevog bedra.

Foto: FELINE LIM

Ovaj Brazilac kao da je od stakla. To mu je već treća ozljeda u nešto više od osam mjeseci, no još nije poznato koliko je ozljeda ozbiljna i hoće li i koliko zostati s travnjaka. On je u siječnju ove godine ozlijedio metatarzalnu kost zbog čega nije igrao preko tri mjeseca, a u ožujku 2018. imao je istu ozljedu nakon koje se jedva stigao spremiti za Svjetsko prvenstvo.

Realno gledajući, on je u PSG-u više provodio vremena na rehabilitacijama nego na treninzima i utakmicama. Tijekom ljeta htio je otići iz Pariza, ali čim je zaigrao pokazao je koliko znači za taj klub. Donio im je čak tri pobjede u francuskom prvenstvu.

Zaista je prava šteta što se stalno ozljeđuje jer i dalje nije pokazao svoj puni sjaj. Već mu je 27 godina i pitanje je hoće li ikada ostvariti puni potencijal i posttati najbolji nogometaš na svijetu. Dok se on bavi o tome kako da napusti Pariz, neki igrači poput Sterlinga i Salaha brinu o svojoj karijeri i bave se isključivo nogometom te sve više su svjetla pozornica uperena u njih.