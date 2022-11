Pa ovo je neviđeno: Ivica Zubac odigrao utakmicu za pamćenje! 'Pa inspirirala me je Hrvatska'

Od početka sezone je na maestralnoj razini. Tyron Lue mu vjeruje kao nikada, minutaža je puno veća, a učinak nemjerljivo bolji nego prošle sezone. Postao je jedan od najboljih obrambenih igrača na poziciji centra, zabija sve što dobije, hvata skokove, lijepi banane. No ovakvu partiju baš nitko nije očekivao. Ovo je bilo nadrealno, u stilu Wilta Chamberlaina i Kareema Abdula Jabbara. Takva dominacija...

Clippersi su pobijedili Indiana Pacerse 114-100, no priča večeri, tjedna ma i mjeseca je nevjerojatni Ivica Zubac. Zabio je 31 koš, što mu je rekord karijere i uhvatio 29 skokova! Nevjerojatno zvuči, zamalo je imao isti broj poena i skokova! Sve to je začinio s tri blokade za partiju za pamćenje i povijest.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Šut mu je bio fantastičan, 14 od 17, a postao je prvi košarkaš nakon 2004. godine i Shaquillea O'Neala koji je zabio barem 20 koševa i uhvatio 25 skokova. Ma znali smo kakav potencijal ima, ali ovakva monstruozna partija. Nitko nikada ode Hrvata nije imao ovoliko skokova, Dino Rađa je 1996. stao na 20, a samo jedan skok mu je falio da ispiše povijest jer nitko nije imao 30 koševa ili više i 30 skokova.

- Oduvijek sam želio završiti utakmicu s po 20 koševa i skokova. Sad sam želio to napraviti s 30 koševa i 30 skokova, ali sviran mi je isključujući prekršaj. Razbjesnilo me to. Bio sam ljutit na sebe, toliko sam želio taj još jedan skok. Ne želim da ikome bude lako u reketu protiv Clippersa. Čuti moje ime uz Kareemovo, to je ludo, nevjerojatno - kazao je Zubac.

Foto: Richard Mackson/REUTERS

Bio je posebno motiviran i galvaniziran, a razlog je Hrvatska koja je pobijedila Kanadu. Naravno da je sve pratio i navijao.

- Bio sam inspiriran utakmicom Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Trebala nam je pobjeda, a sad slijedi susret s Belgijom - rekao je čudesni Zubac.

Takve brojke koševa i skokova vidjeli smo samo 25 puta u povijesti. Naravno, prednjači čudesni Wilt Chamberlain koji je 11 puta u karijeri imao barem 30 ili više koševa te 25 ili više skokova. Posljednji koji je to napravio je Dwight Howard prije četiri godine. Najbolji dokaz što je Ivica napravio...

