Pa razlika je kao nebo i zemlja: Dinamu pobjeda garantira čak 8 mil. eura, a poraz tek 300.000

Pet milijuna Dinamo će dobiti svakako dolaskom na korak do grupne faze, a ne uspije li je potom izboriti, tj. preseli u grupu Europske lige, to će vrijediti još 2,92 milijuna eura

<p>Osim rezultatskog, jer, naravno, samo izabrani igraju u Ligi prvaka, <strong>Dinamo </strong>će večeras u Budimpešti protiv <strong>Ferencvarosa </strong>(19:00) imati i veliki financijski motiv.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci odradili trening u Budimpešti</strong></p><p>Budžet hrvatskog prvaka uvelike ovisi upravo o europskom rezultatu, a razlika između poraza i pobjede u ovoj fazi natjecanja ogromna je, skoro pa i neusporediva.</p><p>Dakle, prođu li dinamovci u play-off Lige prvaka, imat će zagarantiranih gotovo osam milijuna eura. Pet milijuna dobit će svakako dolaskom na korak do grupne faze, a ne uspije li je potom izboriti, tj. preseli u grupu Europske lige, to će vrijediti još 2,92 milijuna eura.</p><p>Uz nadu da će Dinamo vidjeti skupinu Lige prvaka lijep je svakako pogled na novčane nagrade za taj uspjeh. Ako bi prošao <strong>Qarabag </strong>ili <strong>Molde</strong>, inkasirao bi 15,25 milijuna eura. I ne samo to; Uefa na osnovi koeficijenata sudionika LP-a u zadnjih deset godina ima pripremljenih 585 milijuna eura dodatne nagrade, a u toj računici Dinamo, koji je prošle sezone imao 26. koeficijent od 32 kluba, još bi dobio 7,75 milijuna eura. Podsjetnika zbog, prošle je sezone iz Uefine blagajne uzeo gotovo 30 milijuna eura.</p><p>Eh, sad ona druga strana medalje. Zapnu li u Budimpešti, "modri" će u play-off Europske lige, a za to je mjesto zagarantirano 300.000 eura. Stoga, dinamovci u plesu milijuna večeras moraju otplesati svoj najbolji valcer na Dunavu...</p><p>- Imamo dobra sjećanja iz <strong>Budimpešte.</strong> Spremni smo, igramo protiv dobro uigrane momčadi koja je sigurno bolja nego prošle godine. Jedva čekamo utakmicu i vjerujemo da ćemo se vratiti sretni u Zagreb - rekao je Lovro Majer.</p><p>- Znači nam dosta ta pobjeda. Pokazali smo da smo spremni i s pozitivom idemo tamo. Ali ako ćemo biti pravi, a vjerujem da hoćemo, da ćemo se vratiti sretni.</p>