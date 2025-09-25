Pa ti skidaj dres! Liverpool žestoko kaznio igrača zbog nevjerojatne gluposti...

Francuski napadač Hugo Ekitike u samo nekoliko minuta prešao je put od junaka do tragičara Liverpoola. Nakon što je u utorak navečer postigao pobjednički pogodak protiv Southamptona u Carabao kupu, zaradio je isključenje zbog nesmotrene proslave. Reakcija kluba bila je brza i nemilosrdna – uz automatsku suspenziju, Ekitike se suočava s jednom od najtežih financijskih kazni u novijoj povijesti kluba.

Igrala se 85. minuta utakmice na Anfieldu. Pri rezultatu 1:1, Ekitike, koji je u igru ušao s klupe, sjajno je reagirao na ubačaj Federica Chiese i pospremio loptu u mrežu za vodstvo Liverpoola od 2:1, što se kasnije pokazalo i konačnim rezultatom. Dok je stadion slavio, 23-godišnjeg napadača ponijela je euforija. U zanosu slavlja skinuo je dres, zaboravivši da već ima žuti karton.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Sudac Thomas Bramall nije imao izbora. Pokazao mu je drugi žuti, a potom i crveni karton. Ironično, prvi žuti karton Ekitike je također zaradio zbog nepotrebnog poteza – bacanja lopte nakon sudačkog zvižduka. Trenutak nepromišljenosti tako ga je koštao ne samo isključenja, već i povjerenja trenera te pozamašne svote novca.

Menadžer Liverpoola, Arne Slot, nije skrivao razočaranje nakon utakmice. U izjavama za medije bio je brutalno iskren, nazvavši Ekitikeov potez "nepotrebnim i glupim".

- Prvi žuti karton bio je nepotreban i, u određenoj mjeri, glup, jer morate kontrolirati svoje emocije - izjavio je Nizozemac.

- Ali ako već ne možete, učinite to na način koji ne vodi do kartona. Kao što sam rekao kad sam ja dobio crveni karton protiv Evertona – to je uvijek glupo.

Slot je dodatno pojasnio svoj stav, naglašavajući važnost timskog duha.

- Rekao sam mu, da si zabio u finalu Lige prvaka u 87. minuti nakon što si predriblao trojicu igrača i pogodio rašlje, možda bih i razumio da kažeš: 'Sve se vrti oko mene'. Ali ja sam staromodan, imam 47 godina. Da sam ja postigao ovakav gol, okrenuo bih se prema Federicu Chiesi i rekao: - Ovaj gol je tvoja zasluga, ne moja'. Dakle, da, nepotrebno, nimalo pametno. Vi to zovete glupim, a i ja to zovem glupim.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Oštre riječi trenera bile su samo uvod u ono što je uslijedilo. Kako prenosi britanski Daily Mail, uprava kluba odlučila je Ekitikea kazniti oduzimanjem dvotjedne plaće. Iako točni detalji njegovog ugovora nisu javni, nagađa se da Francuz zarađuje oko 250.000 funti tjedno.

To znači da će ga trenutak nepromišljenosti koštati vrtoglavih 500.000 funti, odnosno oko 500.000 eura bruto. Ova drakonska kazna nije samo financijski udarac za igrača, već i simbolički moćna poruka cijeloj svlačionici o standardima discipline i profesionalizma koji se očekuju u klubu renomea kao što je Liverpool FC.

Zbog crvenog kartona, Ekitike će propustiti prvenstvenu utakmicu protiv Crystal Palacea, što otvara vrata njegovom izravnom konkurentu za mjesto u napadu, Alexanderu Isaku, koji je također postigao pogodak protiv Southamptona. Tako je Ekitike ne samo oštetio svoj bankovni račun, već i pružio priliku svom konkurentu da se nametne treneru.