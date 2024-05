Pacersi slavili protiv Knicksa i odveli seriju u sedmu utakmicu

Indiana Pacersi slavili su protiv New York Knicksa 116-103 u šestoj utakmici konferencijskog polufinala i odvukli su seriju u sedmu utakmicu. Bila je to šesta pobjeda za redom za Indianu u doigravanju,a do sada su bez poraza na domaćem terenu kada je u pitanju doigravanje. Majstorica će se igrati u Madison Square Gardenu, koja će se igrati u nedjelju u 21:30 sati po našem vremenu.

Pitanje pobjednika bilo je riješeno u drugoj četvrtini kada su Pacersi napravili seriju 17-2 i preuzeli kontrolu nad utakmicom. Najbolji igrač Knicksa Jalen Brunson bio je dobro čuvan cijelu utakmicu, a u prvom poluvremenu dopustili su mu samo pet koševa uz 11 promašaja za redom. Ipak, u drugom dijelu utakmice je proigrao i zabio 31 koš, ali Indiana je tada već imala utakmicu pod kontrolom i nije dopustila preokret.

Kod Pacersa najbolji je bio Pascal Siakam s 25 poena, Myles Turner dodao je 17, a čak tri igrača - Halliburton, Nembhard i McConnell - po 15 poena. Za Knickse je McBride zabio 20, a DiVincenzo 17 poena.