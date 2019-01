'Pad aviona nije bio nesreća, istražite nogometnu mafiju!'

Investiguen no dejen de buscarlo por favor !!! porque no puedo creer este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima . No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana que pierdan tiempo horas y no hagan nada siento impotencia .. No puedo parar de pensar en vos que estés bien sano y salvo Los sueños tienen fecha de caducidad? en un segundo tu vida puede cambiar.. somos polvo somos efímeros en este universo. Donde ocurren tantas injusticias , y por esto lo que más me arrepiento es no haberte dicho todo lo que me sale del corazón. Yo no se expresarme y eso es algo que creo que voy a aprender ahora en adelante. Los que me conocen saben el brillo en los ojos que tengo al hablar de vos. Tuve la suerte de conocerte. Todo cambia porqué pasan estas cosas? Porque un hombre luchador fascinante lleno de proyectos trabajador buena persona y dedicado a su trabajo y a su familia le ocurren estas cosas. Porque no se cumplen los sueños ? Porque ??!! Tengo el corazón roto. no puedo aceptarlo. Aparece con fuerza como siempre Emi. siento dolor miedo rabia y impotencia de no poder hacer nada desde acá me siento inútil .. 💔💔💔💔fuerza como siempre vos sos luchador emi yo sé que si.. sos fuerte.. te estamos esperando @emilianosala9 ... 💗💗💗🌟🌟🌟 busquen hasta encontrarlo con vida !!! siguen pasando las horas. Esperemos antes de editar noticias falsas y respeto a la familia. Tengo fe !!!! Y esperanza .

A post shared by 𝓑𝓮𝓻𝓮𝓷𝓲𝓬𝓮 🐚🌸 (@bereniceschkair) on Jan 22, 2019 at 1:15pm PST