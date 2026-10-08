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NAJVEĆI DERBI

Pajaču derbi Hajduk - Dinamo

Piše Davor Kovačević,
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Pajaču derbi Hajduk - Dinamo
Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Hajduk je pobijedio u zadnja tri derbija koja je Pajač sudio, a sudio ih je ukupno sedam. Splićani imaju četiri pobjede, dva su bila remija, odnosno tri računajući i Superkup, koji je Dinamo 2022. osvojio nakon raspucavanja jedanaesteraca

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U petak se, nakon trotjedne stanke, nastavlja HNL. Na rasporedu je deveto kolo, koje će obilježiti najveći hrvatski derbi Hajduka i Dinama na Poljudu u subotu od 15 sati.

HNS je za tu utakmicu delegirao sudačku postavu koju će predvoditi Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, grada iz Zagrebačke županije. Pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti sudac je Dario Bel iz Osijeka. Za VAR-om je Riječanin Ivan Bebek te Goran Pataki iz Đakova kao AVAR.

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Dinamo i Hajduk sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Hajduk sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pajač je zadnji put najveći derbi sudio na početku sezone 2024./2025. kad je Hajduk slavio na Maksimiru 1-0. Štoviše, Hajduk je pobijedio u zadnja tri derbija koja je Pajač sudio, a sudio ih je ukupno sedam. Splićani imaju četiri pobjede, dva su bila remija, odnosno tri računajući i Superkup, koji je Dinamo 2022. osvojio nakon raspucavanja jedanaesteraca. Ni jednom klubu ove sezone nije sudio, Dinamu je zadnji put još u studenom 2025. godine.

Kolo u petak od 18 sati otvaraju Gorica i Rudeš, taj dvoboj suci Patrik Kolarić iz Čakovca. 

U subotu, od 18 sati, Osijek na Opus areni dočekuje Istru 1961, glavni sudac bit će Ivan Vukančić iz Benkovca. U nedjelju su na rasporedu dva susreta, od 15 sati Lokomotiva dočekuje Varaždin, pravdu će dijeliti Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a Ante Terzić iz Podstrane Slaven Belupu i Rijeci od 18 sati.

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