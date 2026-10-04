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VIDEO Dinamovac nije dodao suigraču, ovaj ga opsovao. Sve se čulo u prijenosu na televiziji

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Dinamovac nije dodao suigraču, ovaj ga opsovao. Sve se čulo u prijenosu na televiziji
Foto: MAXSport/screenshot
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Almena zabio prvijenac za Dinamo, a prije toga bijesno opsovao Lisici jer mu nije htio dodati na utakmici s Vukovarom

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Prošlosezonski nogometaš Hajduka Iker Almena (22) u nedjelju je zabio prvi gol za Dinamo u pobjedi nad Vukovarom 4-0 u osmini finala Hrvatskoga nogometnog kupa, na asistenciju Matea Lisice (23) u 54. minuti za 3-0, i nakon neobične situacije sredinom prvog poluvremena.

Naime, u 25. minuti upravo je Lisica na 20-ak metara pucao prema golu dok mu se Almena nudio sam na lijevoj strani i nakon toga burno je reagirao. Žestoko je gestikulirao rukama, a mikrofoni su zabilježili i njegovu psovku "puta madre", u slobodnom prijevodu "u pi*ku materinu".

POGLEDAJTE VIDEO:

Lisica se na to okrenuo i samo mu pokazao palac gore. Ali se, eto, iskupio asistencijom u nastavku.

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