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HAJDUKOVAC SE KAJE

Pajaziti se oglasio: Ne mogu spavati, iznevjerio sam klub u koji sam se zaljubio i suigrače

Piše Jakov Drobnjak,
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Pajaziti se oglasio: Ne mogu spavati, iznevjerio sam klub u koji sam se zaljubio i suigrače
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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HAJDUK - RAKOW 2-2 Želim se ispričati suigračima, stručnom stožeru i navijačima. Jako sam ponosan na to kako su se dečki borili u posljednjih 30 minuta, rekao je Adrion Pajaziti

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Hajduk je odigrao 2-2 s Rakowom u prvoj utakmici doigravanja za Konferencijsku ligu na Poljudu. "Bijeli" su na početku drugog dijela golom Dalissona stigli do 2-1, ali je šok uslijedio u 55. minuti. Adrion Pajaziti napravio je faul na sredini terena te mu je sudac Očenaš pokazao crveni karton.

Momčad Gonzala Garcije nije idržala do kraja utakmice te je primila gol za 2-2 u 95. minuti. Nakon utakmice oglasio se tragičar Pajaziti te se ispričao navijačima i suigračima.

"Ne mogu spavati jer sam danas iznevjerio suigrače i klub u koji sam se zaljubio. Želim se ispričati suigračima, stručnom stožeru i navijačima. Jako sam ponosan na to kako su se dečki borili u posljednjih 30 minuta i siguran sam da će idući tjedan dati sve od sebe kako bi dovršili posao i vratili Hajduk u Europu, tamo gdje taj veliki klub i pripada. Uvijek nastojim dati 110% za ovaj grb i uvijek ću to činiti. Ajmo, Bijeli", napisao je.

Hajduku sada slijedi utakmica s Osijekom (nedjelja, 21 sat), a zatim putuje na uzvrat u Poljsku gdje se igra za tjedan dana.

Foto: Instagram

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