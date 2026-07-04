Paklene vrućine su u SAD-u! Francuska i Paragvaj mogli bi odigrati najvruću utakmicu ikad

Dok se Sjedinjene Američke Države pripremaju za proslavu 250. obljetnice Dana neovisnosti, nogometni svijet sa strepnjom gleda prema Philadelphiji. Upravo ondje, u srcu toplinskog vala koji je zahvatio istočnu obalu, reprezentacije Francuske i Paragvaja trebale bi odigrati utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva u uvjetima koji bi mogli ući u povijest kao najbrutalniji ikad zabilježeni.

Meteorolozi najavljuju temperature koje će se približiti 40 Celzijevih stupnjeva, no stvarni osjećaj topline, uz izrazito visoku vlagu, mogao bi doseći i opasnih 46 stupnjeva. Utakmica je na rasporedu u 17 sati po lokalnom vremenu, upravo u vrijeme kad je vrućina na svom vrhuncu.

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Paklena prognoza na otvorenom stadionu

Lincoln Financial Field, stadion bez krova s kapacitetom od gotovo 68.000 mjesta, bit će poprište borbe ne samo za četvrtfinale, već i za preživljavanje u nesnosnim uvjetima. Fenomen poznat kao "toplinska kupola", područje visokog tlaka koje zadržava vrući zrak, stvorio je ekstremne uvjete zbog kojih su lokalne vlasti već otkazale brojne proslave, uključujući koncerte i parade.

Znanstvenici iz organizacije World Weather Attribution navode kako bi ovako intenzivan i vlažan toplinski val bio "gotovo nemoguć" bez utjecaja klimatskih promjena. Svijet se, prema podacima grupe Berkeley Earth, zagrijao za oko 0,7 Celzijevih stupnjeva u posljednja tri desetljeća, otkako su SAD posljednji put bile domaćin Mundijala 1994. godine. Tada je jedna od najtoplijih utakmica odigrana u Orlandu na Floridi, kada je izmjereno 43,3 stupnja.

Foto: Kai Pfaffenbach

Igrači na udaru, znanstvenici dižu uzbunu

Ekstremna vrućina predstavlja ozbiljnu prijetnju za zdravlje sportaša. Intenzivan napor u takvim uvjetima može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, grčeva, mučnine i vrtoglavice, a u najgorem slučaju i do toplinskog udara, koji je treći vodeći uzrok smrti među sportašima.

​- Kada se naprežete na posebno vruć dan, vjerojatnost da ćete doživjeti bolest povezanu s vrućinom ili čak smrt puno je veća - upozorava Bharat Venkat, direktor Laboratorija za toplinu na Sveučilištu u Kaliforniji.

Foto: Lee Smith

Stručnjaci ističu da visoke temperature utječu na sve aspekte igre. Igrači prelaze manje udaljenosti i smanjuju trčanje visokim intenzitetom, što usporava ritam utakmice. Osim fizičkog, prisutan je i kognitivni utjecaj. Toplinom izazvana konfuzija može utjecati na donošenje odluka i u konačnici odrediti pobjednika. I dok su igrači u fokusu, ni navijači nisu sigurni. Deseci tisuća ljudi na tribinama, od kojih mnogi konzumiraju alkohol, izloženi su istom riziku. Organizatori su najavili postavljanje šatora za hlađenje i besplatne vode, no stručnjaci se boje da bi u kombinaciji s euforijom i željom da ne propuste ni trenutak utakmice, mnogi mogli zanemariti opasnost.

Fifa pod kritikama zbog termina

Međunarodna nogometna federacija našla se na udaru kritika zbog odluke da se utakmica igra u poslijepodnevnim satima na otvorenom stadionu. Mnogi smatraju da je takav raspored bio potpuno predvidiv i nepotreban rizik. Fifa je uvela obvezne trominutne pauze za hidrataciju sredinom svakog poluvremena, no ta je mjera izazvala podijeljene reakcije. Dok se neki žale da prekida tijek igre, dio znanstvenika tvrdi da su pauze prekratke za značajno hlađenje i rehidraciju igrača.

Foto: Jeenah Moon

Prema Fifinim smjernicama, utakmica se može odgoditi ako takozvana "wet bulb globe" temperatura, koja uzima u obzir temperaturu, vlagu, vjetar i sunčevo zračenje, dosegne 32 Celzijeva stupnja. Međutim, stručnjaci poput Douglasa Case s Instituta Korey Stringer ističu da je to prag koji američka vojska smatra ekstremnim.

​- U našim centrima za obuku, ako temperatura dosegne 32 stupnja, to je crna zastava i sav trening mora biti otkazan - rekao je Casa.

Sindikat igrača FIFPRO i Američki koledž sportske medicine zatražili su da se utakmice odgađaju već na 28 stupnjeva. Unatoč svemu, čini se da igrače vrućina ne brine previše.

​- Obje momčadi imat će iste uvjete - kratko je poručio francuski veznjak Désiré Doué.

S njim se složio i izbornik Paragvaja Gustavo Alfaro, dodavši da će vrućina utjecati na obje ekipe. Izgleda da će u Philadelphiji pobjednik biti onaj tko se bolje prilagodi protivniku koji nije na terenu, već visoko na nebu.

*uz korištenje AI-ja