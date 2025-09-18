Obavijesti

BEZ POBJEDE

Pala i treća trenerska smjena u HNL-u. Vukovar se rastao s Gordonom Schildenfeldom

Piše Josip Tolić,
Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Šok u HNL-u: Gordon Schildenfeld napušta klupu Vukovara 1991! Nakon teškog poraza od Osijeka i ispadanja iz Kupa, klub se odlučio na promjenu. Treći otkaz trenera u samo dva i pol tjedna

Drugi uzastopni poraz u HNL-u, visokih 4-0 protiv Osijeka na Opus Areni, uz bolno ispadanje od Cibalije u šesnaestini finala Kupa, presudili su Gordonu Schildenfeldu. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac napušta klupu Vukovara 1991 nakon šest kola HNL-a u kojima je osvojio dva boda i posljednji je na ljestvici.

"HNK Vukovar 1991 ovim putem obavještava javnost kako Gordon Schildenfeld više nije trener prve momčadi našeg kluba. U nastavku sezone momčad će privremeno preuzeti dosadašnji pomoćni trener, Kristijan Polovanec. 

Gordon je na klupu Vukovara sjeo u studenom 2024. godine i u kratkom vremenu ostavio dubok trag - vodio nas je do povijesnog uspjeha, ulaska u Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, čime je ostvario san generacija naših igrača, navijača i svih ljudi koji žive ovaj klub.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i NK Istra 1961 u utakmici trećeg kola Prve HNL
Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i NK Istra 1961 u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vukovar od srca zahvaljuje Gordonu na svemu što je napravio i što je dao za ovaj klub, za grad i za naše navijače. Njegova uloga u stvaranju jednog od najvećih uspjeha u povijesti Vukovara ostat će zauvijek upisana zlatnim slovima. Šifo, želimo ti puno sreće i uspjeha u daljnjoj trenerskoj karijeri!", napisali su iz kluba.

To je već treća trenerska smjena ove sezone, i to su svega dva i pol tjedna. Radomir Đalović dobio je otkaz u Rijeci prvog dana rujna nakon remija s Hajdukom na Poljudu, a Goran Tomić otišao je iz Istre 1961 nakon poraza kod Slaven Belupa.

