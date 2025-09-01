Pala je Argentina! Aco Petrović s Brazilom osvojio Copa Americu

Brazil je u nedjelju osvojio Copa Americe (košarkaško prvenstvo Južne i Sjeverne Amerike), pobijedivši u finalu u Managui Argentinu s 55-47. Brazilci, čiji je izbornik Aleksandar Petrović, pretrpjeli su samo jedan poraz tijekom turnira i to od Sjedinjenih Država u grupnoj fazi (78-90), prije nego su im se osvetili u polufinalu (92-77).

Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Yago Santos bio je najbolji strijelac Brazila u finalu s 14 koševa. U redovima branitelja naslova Argentine, najbolji strijelac bio je Francisco Caffaro s 11 poena. Sjedinjene Države pobijedile su Kanadu u utakmici za treće mjesto (90-85).

Na prvenstvu Copa Americe, Sjedinjene Države ostaju vodeće sa sedam naslova u dvadeset izdanja, a sada ih slijede Brazil s pet naslova dok Argentina ima četiri.