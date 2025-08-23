Obavijesti

Sport

Komentari 0
MOĆNI 'TOPNICI'

Pala 'petarda' na Emiratesu! Arsenal deklasirao Leeds United

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pala 'petarda' na Emiratesu! Arsenal deklasirao Leeds United
Foto: David Klein

Arsenal je s 5-0 pobijedio Leeds u drugom kolu Premier lige. Dva gola zabio je Gyogeres, dva Timber i jedan je dodao Bukayo Saka. Potpuna dominacija 'topnika' na domaćem terenu

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 2. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal je kao domaćin pregazio Leeds United sa 5-0.

Lineups provided by Sofascore

Dva pogotka iz gužvi nakon kronera zabio je bek Timber (34, 56), dvostruki strijelac bio je i novodošli napadač Gyokeres (48, 90+5-11m), a jednom se u strijelce upisao i Saka (45+1).

Arsenal je ovom pobjedom preuzeo čelo ljestvice sa šest bodova, koliko ima i drugi Tottenham Hotspur koji je ranije u subotu kao gost svladalo Manchester City sa 2-0, dok je Leeds ostao na tri boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Højlund prema Napoliju, Manchester United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Højlund prema Napoliju, Manchester United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Splitska ljepotica ruši predrasude: Ne sluša cajke, a zovu je najsnažnijom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica ruši predrasude: Ne sluša cajke, a zovu je najsnažnijom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
FOTO Trener Šahtara 'hvatao je zjake' samo kako ne bi gledao u dekolte atraktivne voditeljice
ZANOSNA UKRAJINKA

FOTO Trener Šahtara 'hvatao je zjake' samo kako ne bi gledao u dekolte atraktivne voditeljice

Ukrajinska sportska novinarka, model i influencerica Daria Bondar Savina (24) nedavno je dospjela u središte pozornosti nakon intervjua s trenerom Šahtara, Ardom Turamom. Na Instagramu ima oko pola milijuna pratitelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025