Pala 'petarda' na Emiratesu! Arsenal deklasirao Leeds United

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 2. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal je kao domaćin pregazio Leeds United sa 5-0.

Dva pogotka iz gužvi nakon kronera zabio je bek Timber (34, 56), dvostruki strijelac bio je i novodošli napadač Gyokeres (48, 90+5-11m), a jednom se u strijelce upisao i Saka (45+1).

Arsenal je ovom pobjedom preuzeo čelo ljestvice sa šest bodova, koliko ima i drugi Tottenham Hotspur koji je ranije u subotu kao gost svladalo Manchester City sa 2-0, dok je Leeds ostao na tri boda.