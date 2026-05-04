'Pala' stranica Hajduka: Iskače tekst na indonezijskom jeziku

Zbog ozbiljnog sigurnosnog incidenta na poslužiteljima, službena internetska stranica Hajduka od jučer nije dostupna, a potvrđeno je kako je došlo do hakerskog napada. Iako je tijekom nedjelje nakratko ponovno proradila, ubrzo je ponovno srušena. Problemi su počeli još u petak, stranice se vraćala, ali sada i dalje postoji problem.

Korisnici koji pokušaju doći do stranice putem Google tražilice nailaze na neobičan sadržaj na indonezijskom jeziku, koji nema nikakve veze s klubom. Umjesto očekivane stranice, prikazuje se promotivni tekst za online kockarnicu: “RajaBandot, mjesto za uzbudljive slotove koji će vas držati na dobitku! Pripremite se postati bogati i moćni uz uzbudljive igre i obilne nagrade.”

Iz kluba nam je službeno potvrđeno da se radi o hakerskom napadu. Hajduk ima tri aktivna servera te je jedan, onaj na kojem je službena stranca, napadnut. Server za kupnju ulaznica i web shop rade normalno. Kako je javljeno, treba proći vremena da se sve stabilizira. Stranica je ugašena te se nakon klika na link s indonezijskim tekstom pojavljuje "greška", a ne više kockarnica.