Palo pomirenje u Osijeku! Miha zagrlio predsjednicu: 'Sve je riješeno, sad svi uz momčad'

Prava drama odvijala se u Osijeku u zadnjih tjedan dana. U klub će doći Sportska inspekcija, ali veća drama podigla se oko legende kluba i dugogodišnjeg glasnogovornika Marija Mihića. Njemu je predsjednica kluba Alexandra Vegh dala opomenu pred otkaz uz objašnjenje da "radi protiv klupskih interesa". Zbog toga je Kohorta izašla na ulice i organizirala veliki prosvjed.

Osijek: Zoran Zekić i Jose Bota održali su konferenciju za medije | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Sada je ipak sve riješeno i legendarni Miha se obratio navijačima. Sve je objavila osječka navijačka stranica Bijelo-plava Birtija koja je prenijela njegovu izjavu.

- Hvala svima na podršci koju ste mi pružili posljednjih dana. Iskreno vjerujem da to nije podrška meni kao pojedincu, nego vrijednostima koje NK Osijek oduvijek predstavlja zajedništvu, poštovanju i ljubavi prema našem Klubu. Nesporazumi su riješeni, poruka je poslana. Budimo sada uz našu momčad, uz grb koji nas okuplja i uz NK Osijek, koji je uvijek bio i ostat će iznad svakog pojedinca. Idemo dalje. Za NK Osijek - rekao je Mihić.

Osijekov glasnogovornik još je tijekom 2021. godine ostvario pothvat kojim se rijetko koja osoba u svijetu sporta može pohvaliti. Miha je od 1996. pa do 2021. godine odradio tisuću službenih utakmica u nizu. Konkretnije, u tih 26 godina nije propustio niti jednu utakmicu svojih "bijelo-plavih", bilo da je riječ o prvenstvu, kupu, europskim natjecanjima ili pak prijateljskim susretima.