Kako sam vidio ove tri utakmice? Vjerojatno kao cijela Hrvatska, a na kraju i sam izbornik. Ne možemo biti najsretniji, bilo je tu grešaka sa svih strana, ali to nije utjecalo na našu konačnu poziciju. Hrvatska je u skupini daleko ispred svih, druge su reprezentacije 'tu negdje' i sve će imati jako puno kiksova. Mi se ne trebamo sekirati, imamo najlakšu skupinu i plasirat ćemo se na Svjetsko prvenstvo. Ali, ne možemo biti sretni što se prezentacije tiče, kaže nam Igor Pamić.

Hrvatska je na putu prema Svjetskom prvenstvu u Kataru pobijedila Cipar 1-0 i Maltu 3-0, ali i izgubila od Slovenije 1-0, no i sa šest osvojenih bodova izabranici Zlatka Dalića su na vrhu naše kvalifikacijske skupine.

- Da, protiv Malte sam više očekivao od igrača koji su ušli u momčad, ali puno njih nikada nije igralo zajedno. A to nije onda jednostavno, pogotovo kada oko reprezentacije ima toliko negative. I to je dečkima otežalo put do pobjede. Dosta toga nije štimalo, ali ne želim biti nekorektan, znam što je nogomet. Nitko ne razmišlja da smo stvarno bili bez najboljih igrača, da je iza njih jako puno utakmica, oni su jako potrošeni i psihički prazni - priča Pamić pa nastavlja:

- Zlatko Dalić je pametan čovjek, on najbolje zna situaciju u svlačionici. Ali, kada na raspolaganju imate ovakvu reprezentaciju kao što smo mi, a ovako izgledate protiv Slovenije, Cipra i Malte, ne možete biti zadovoljni. Svi smo očekivali više, pa i devet bodova. OK, uvijek se može dogoditi kiks, ali ne može se u Sloveniji izgubiti na onaj način, pa se tako nastaviti protiv Cipra i Malte. Izbornik je oduvijek korektan, svjestan je što ne valja, no ipak smo kroz sve oko prošli neokrznuti.

Dalić je bio izravan poslije utakmice, poručio kako Hrvatska danas 'nije momčad, nije tim'...

- E, te njegove izjave su me malo iznenadile, za stvaranje prave klape i tima, prvo morate imati dobru atmosferu, igru i rezultate. A kada vas rezultat prati, iako ne igrate dobro, što se nama već dulje događa, onda mladi igrači misle da mogu igrati, a ovi koji su 'na odlasku' misle da bez njih ne ide, pa tu dolazi do razmimoilaženja u mišljenjima. Ali, zato imamo izbornika, on to mora dovesti u red. U reprezentaciji je uvijek bila dobra atmosfera, svi misle da mogu igrati, svi moraju i misliti da mogu igrati, a Dalić to mora posložiti.

Hrvatski izbornik je bio oštar i prema mladim igračima, poručio kako oni ne respektiraju starije...

- Teško mi je pričati o tome, mi možemo samo nagađati što je izbornik mislio, na koga ciljao. Ako je on primijetio da se nešto čudno događa, onda samo on taj problem može riješiti. Ne mogu ga riješiti ni novinari, niti ja, niti bilo tko drugi. Opet, mislim da niti jedan hrvatski izbornik nikada nije izjavio nešto slično, ta izjava kako 'mladi moraju respektirati starije' je specifična. Je li time mislio zaštiti starije ili prebaciti odgovornost za sve ovo na mlađe igrače, stvarno ne znam. No, ja bih takve stvari uvijek rješavao u četiri zida.

Je li zabrinjavajuće da Luka Modrić mora biti na terenu i protiv Malte?

- Da, zabrinjavajuće je da Modrića moramo koristiti i protiv Malte, ail znamo koliko nam je on bitan. No, ja sam uvjeren, da su ušli Perišić i Barišić, a ne i Luka, mi bismo opet dobili utakmicu. Nije Modrić protiv Malte bio spektakularan, ali njegovo prisustvo sve čini boljima. Ali, ako nam je on toliko bitan za Maltu, onda to stvarno nije dobro. Pa što ako se on, ne dao Bog, ozlijedi? A za to malo krivim i vas novinare - poručio je Pamić, pa nastavio:

- Modrić je naš najbolji igrač, ali mi imamo i drugih fantastičnih pojedinaca. I da, svi Modrića potenciraju kako treba, ali prečesto ti drugi naši sjajni igrači u brojnim komentarima ostanu zapostavljeni. Pa i kada možda odigraju bolje od Luke. A to također nije dobra stvar.

Jeste li optimist prije odlaska na Europsko prvenstvo, do tog turnira ostalo je tek nešto više od dva mjeseca?

- Ma mi ćemo biti dobri na Euru, tradicija to nalaže. Ajmo ovako, ne znam kakav ćemo tamo imati rezultat, tu vam treba i malo sreće, ali mi na Euru sigurno nećemo biti ovako blijedi. Veliko natjecanje donosi neki novi adrenalin, dečki će opet više vremena provesti zajedno, sva nacionalna prvenstva će završiti i nitko od njih neće osjećati bilo kakav presing iz klubova. OK, možemo postići i lošiji rezultat, ali ćemo igrački biti puno bolji, to sam siguran - završio je Pamić.