Pamić: Kalinić se 'za*ebavao', ovo će nas sad još više ojačati

Hrvatska protiv Argentine može dominirati. Zbog toga je važna ta promjena koju Zlatko Dalić planira napraviti. Izbornik je prepoznao kako ćemo se lakše nametnuti Argentini, zbog toga će staviti još jednog igrača u vezni red.

Pobjednički sastav se rijetko mijenja, ali ovoga puta Dalić će s tom promjenom napraviti dobar potez. Protiv Nigerije smo mogli igrati s praktički četiri napadača, a protiv Argentinaca nam treba još jedan veznjak.

S trećim veznjakom mogli bismo imati kontrolu lopte. Uvjeren sam kako ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati u ovoj utakmici. Kad se Rakitiću i Modriću priključi još jedan veznjak, onda u veznom redu imamo prednost. Argentina u tom slučaju jednostavno ne može biti kreativnija od nas. Što više budemo imali loptu u nogama, to će Messi biti manje opasan po naš gol. Protiv Islanda je Leo ima slab dan, ali to će se teško ponoviti. Zbog toga bi bilo važno da dominiramo u vezi, da dominiramo kroz posjed, onda će Messi imati manje šanse da bude opasan. On i Agüero praktički ne igraju nikako fazu obrane. Argentina nas sigurno neće napasti visoko i onda bismo trebali biti u prednosti.

Naša velika šansa je i argentinska obrana. Oni imaju strašnih problema na bokovima i to će biti naša velika prilika. Perišić i Rebić tu mogu odraditi strašan posao, Argentinu se može dobiti baš preko tih bočnih pozicija.

Oni su pod puno većim pritiskom nego mi. Svjesni su da bi s eventualnim porazom mogli ispasti sa Svjetskog prvenstva. Siguran sam da je kod njih veći nemir nego kod nas, bez obzira na situaciju s Nikolom Kalinićem.

Zlatko Dalić napravio je jedinu stvar koju je mogao napraviti. Izbacio je Nikolu Kalinića i za to je imao potpuno pravo. Ljudi moji, pa reprezentacija je vrh, a igrač odbije ući u igru. Nikola Kalinić trebao je biti fakin, frajer. Trebao je prije početka Mundijala reći da neće ići na Svjetsko prvenstvo, ovako je samo podcjenjivao izbornika.

Bila je to čista zajebancija, odbiti da uđeš u igru. Baš zajebancija.

Ne trebamo strahovati da bi ova situacija mogla utjecati na stanje u našoj momčadi. Ovo će nas sad još više ojačati. Igrači će se skupiti nakon ovog izbornikova poteza. Jasno je dao do znanja tko je glavni. Znam da je svima ova tema jako zanimljiva, ali čini mi se da ju je Dalić još jučer završio. On je svoje napravio, svoje je rekao, i fokusiran je samo na iduću utakmicu. Neće se više zamarati ovom situacijom i to je jako važno. Kalinić ovo nije smio napraviti, ali Dalić je uspio vratiti mir koji je bio narušen nakon svega što se događalo s Kalinićem.

Slažem se da napravi promjenu protiv Argentine, ali jedino što ne smije mijenjati je obrana. Po meni je to protiv Nigerije izgledalo jako dobro, zbog toga ne bih dirao tu četvoricu igrača. Optimist sam, mislim da ćemo dobro proći protiv Argentine. Nama je dobar i bod u toj utakmici, ali mislim da uz malo sreće možemo i pobijediti. Argentina nije bauk, Hrvatska se itekako može nositi s takvom momčadi. To ćemo i pokazati u četvrtak navečer.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.