Napravio je Rafael Benitez svih pet mogućih promjena, ali novopridošli Adriano Jagušić ostao je na klupi za pričuve. Tek je došao u novu sredinu, a debitirati bi mogao u Kupu protiv PAOK-a 11. veljače
ČEKA NA DEBI
Panathinaikos pobijedio Olympiacos u derbiju! Adriano Jagušić susret gledao s klupe
Čitanje članka: < 1 min
Olympiacos je dočekao Panathinaikos u 20. kolu grčkog prvenstva i izgubio 0-1 usred Pireja. Jedini gol zabio je Taborda u sedmoj minuti.
Iako je razlika ova dva kluba uoči utakmice bila čak 17 bodova, gosti su pokazali da je derbi uvijek utakmica na kojoj trenutačno stanje momčadi nije ključno.
Napravio je Rafael Benitez svih pet mogućih promjena, ali novopridošli Adriano Jagušić ostao je na klupi za pričuve. Tek je došao u novu sredinu, a debitirati bi mogao u Kupu protiv PAOK-a 11. veljače.
Olympiacos je drugi u prvenstvu s 46 bodova, dok je Panathinaikos peti sa 32 osvojena boda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku