Panathinaikos pobijedio Olympiacos u derbiju! Adriano Jagušić susret gledao s klupe

Olympiacos je dočekao Panathinaikos u 20. kolu grčkog prvenstva i izgubio 0-1 usred Pireja. Jedini gol zabio je Taborda u sedmoj minuti.

Iako je razlika ova dva kluba uoči utakmice bila čak 17 bodova, gosti su pokazali da je derbi uvijek utakmica na kojoj trenutačno stanje momčadi nije ključno.

Foto: Privatni album

Napravio je Rafael Benitez svih pet mogućih promjena, ali novopridošli Adriano Jagušić ostao je na klupi za pričuve. Tek je došao u novu sredinu, a debitirati bi mogao u Kupu protiv PAOK-a 11. veljače.

Olympiacos je drugi u prvenstvu s 46 bodova, dok je Panathinaikos peti sa 32 osvojena boda.