'Panći će biti u VIP loži ako mu Forgač dozvoli. A o njemu ovisi hoće li biti neugodnog susreta'

Kao i uvijek, odlično sam. Kada i nisam dobro sm dobro. Bio sam nakratko u Risnu jer posao čeka. Osjećam se odlično nakon borbe u Kikindi, demolirao sam protivnika, popušio keš i to je to. Imao sam dosta čudnih mečeva - profi boks, boks golim šakama, meč bez pravila, probao sam sve što se može probati. Nekad izgubim, nekad dobijem, to je sve sastavni dio života, započeo je za 24sata ususret meču na šestoj priredbi Fight Nation Championshipa najpopularniji regionalni borac Vaso 'Psihopat' Bakočević (32, 41-22-1).

Nakon što je slavio protiv Dragoljuba Stanojevića (24, 10-10), borca iz Fight Companyja čekaju novi izazovi u kavezu najbrže rastuće promocije u ovom dijelu Europe.

- Za mene je FNC najjača regionalna promocija jer vidim da je svaka priredba sve bolja, Forgač i Mr. Bob rade odličan posao. Protivnik je Kiril Medvedovski (29, 12-9) pa sam odmah nazvao Forgača da mi ne daje Ruse i Čečene, šalim se. Pogledao sam ga, odgovara mi, a vidjet ćemo varam li se. Publika je u Hrvatskoj uvijek bila uz mene - kaže Vaso.

Da, prvo ga čeka Ukrajinac, ali svi nekako čekaju meč protiv Francisca 'Croate' Barrija (32, 10-2) nakon što je argentinsko hrvatski borac slavio u prvom srazu nakon ozljede Crnogorca.

- Panći će biti u VIP loži ako mu Forgač dozvoli, ako ne - mrš na tribine. Hoće li doći do neugodnog susreta ovisi o njemu - mogu biti nasmijan, a ako želi problem, nikakav problem. Ali, čuvamo mi to za revanš. Pratim ja KSW ne samo njega, nije me iznenadio, igrao je svoju igru i opet nije mogao srušiti protivnika. Svaka čast na pobjedi, bio je short notice i to se treba poštovati. Protivnik ništa specijalno, trebalo mu je to da se vrati na noge - objasnio je Bakočević pa zaključio:

- On zna što je sljedeće. Ne mogu to nazvati revanšom jer su svi vidjeli što se dogodilo. Ako me izdominira i pobijedi, pružit ću mu ruku jer sam takav tip. Ali dok mi to ne riješimo, on za mene nije ozbiljna prijetnja. Odgovara mi, ali shvatit će to kad bude kasno.

Najčitaniji članci